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Деньги за создание детдома семейного типа в Харьковской области обещает ХОВА

Общество 18:44   09.12.2024
Оксана Якушко
Деньги за создание детдома семейного типа в Харьковской области обещает ХОВА

ХОВА совместно с профильными департаментами, службами и облсоветом разработали программу поддержки и развития семейных форм воспитания на 2023-2027 годы.

В ее пределах предусмотрены стимулирующие выплаты: 30 тысяч гривен при создании детского дома семейного типа, приемной семьи, семьи патронатного воспитателя. ПС, ДБСТ, достигшие 15-летнего функционирования.

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Автор: Оксана Якушко
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Деньги за создание детдома семейного типа в Харьковской области обещает ХОВА
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 18:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА совместно с профильными департаментами, службами и облсоветом разработали программу поддержки и развития семейных форм воспитания на 2023-2027 годы.".