Деньги за создание детдома семейного типа в Харьковской области обещает ХОВА

ХОВА совместно с профильными департаментами, службами и облсоветом разработали программу поддержки и развития семейных форм воспитания на 2023-2027 годы.

В ее пределах предусмотрены стимулирующие выплаты: 30 тысяч гривен при создании детского дома семейного типа, приемной семьи, семьи патронатного воспитателя. ПС, ДБСТ, достигшие 15-летнего функционирования.