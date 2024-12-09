Деньги за создание детдома семейного типа в Харьковской области обещает ХОВА
ХОВА совместно с профильными департаментами, службами и облсоветом разработали программу поддержки и развития семейных форм воспитания на 2023-2027 годы.
В ее пределах предусмотрены стимулирующие выплаты: 30 тысяч гривен при создании детского дома семейного типа, приемной семьи, семьи патронатного воспитателя. ПС, ДБСТ, достигшие 15-летнего функционирования.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 18:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА совместно с профильными департаментами, службами и облсоветом разработали программу поддержки и развития семейных форм воспитания на 2023-2027 годы.".