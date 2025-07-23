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Сотні жителів Харківщини отримають одноразову грошову допомогу

Суспільство 21:11   23.07.2025
Олена Нагорна
Сотні жителів Харківщини отримають одноразову грошову допомогу

Ще 665 мешканців Харківської області отримають одноразову грошову допомогу. Це люди, які опинилися у складних життєвих обставинах.

На розгляд профільної комісії винесли 694 звернення, з них схвалили 665, інформує пресслужба ХОВА.

Виплати надають коштом обласного бюджету у зв’язку зі складними життєвими обставинами, спричиненими тяжкою хворобою, необхідністю дорогого оперативного лікування або іншими надзвичайними ситуаціями. Загальна сума допомоги становить 8,6 мільйона гривень.

Серед отримувачів — 14 людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Кожному з них виплатять по 50 тисяч гривень.

«Ми продовжуємо комунікацію з урядом для залучення додаткового фінансування програми, аби задовольнити всі запити від визначених категорій громадян», — зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 21:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 665 мешканців Харківської області отримають одноразову грошову допомогу. Це люди, які опинилися у складних життєвих обставинах.".