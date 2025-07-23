Сотні жителів Харківщини отримають одноразову грошову допомогу
Ще 665 мешканців Харківської області отримають одноразову грошову допомогу. Це люди, які опинилися у складних життєвих обставинах.
На розгляд профільної комісії винесли 694 звернення, з них схвалили 665, інформує пресслужба ХОВА.
Виплати надають коштом обласного бюджету у зв’язку зі складними життєвими обставинами, спричиненими тяжкою хворобою, необхідністю дорогого оперативного лікування або іншими надзвичайними ситуаціями. Загальна сума допомоги становить 8,6 мільйона гривень.
Серед отримувачів — 14 людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Кожному з них виплатять по 50 тисяч гривень.
«Ми продовжуємо комунікацію з урядом для залучення додаткового фінансування програми, аби задовольнити всі запити від визначених категорій громадян», — зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська.
Читайте також: Де допоможуть жінкам Харківщини, які постраждали від війни — інформація ХОВА
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: материальная помощь, новини Харкова, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сотні жителів Харківщини отримають одноразову грошову допомогу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 21:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 665 мешканців Харківської області отримають одноразову грошову допомогу. Це люди, які опинилися у складних життєвих обставинах.".