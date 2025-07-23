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Сотни жителей Харьковщины получат одноразовую денежную помощь

Общество 21:11   23.07.2025
Елена Нагорная
Сотни жителей Харьковщины получат одноразовую денежную помощь

Еще 665 жителей Харьковской области получат единовременную денежную помощь. Это люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

На рассмотрение профильной комиссии вынесли 694 обращения, из них одобрили 665, информирует пресс-служба ХОВА.

Денежные выплаты предоставляют за счет средств областного бюджета в связи со сложными жизненными обстоятельствами, вызванными тяжелой болезнью, необходимостью дорогостоящего оперативного лечения или другими чрезвычайными ситуациями. Общая сумма помощи составляет 8,6 миллиона гривен.

Среди получателей — 14 человек, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Каждому из них выплатят по 50 тысяч гривен.

«Мы продолжаем коммуникацию с правительством для привлечения дополнительного финансирования программы, чтобы удовлетворить все запросы от определенных категорий граждан», — отметила замначальника ХОВА Вита Ковальская.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 21:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 665 жителей Харьковской области получат единовременную денежную помощь. Это люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.".