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Где помогут женщинам Харьковщины, пострадавшим от войны — информация ХОВА

Общество 13:50   23.07.2025
Оксана Горун
Где помогут женщинам Харьковщины, пострадавшим от войны — информация ХОВА

В ХОВА сообщили подробности о работе онлайн-платформы SafeWomenHUB. Ее создали в сотрудничестве правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики, МБФ «Украинский фонд общественного здоровья» и ООН.

«Платформа оказывает конфиденциальную психосоциальную помощь и направлена на поддержку женщин и девушек, подвергшихся последствиям вооруженной агрессии», — пояснила пресс-служба ХОВА.

В рамках работы SafeWomenHUB можно получить:

🔹 индивидуальные конфиденциальные психологические консультации онлайн;
🔹 помощь социальных работников;
🔹 комплексную социальную и психологическую поддержку;
🔹 правовую и медицинскую помощь (путем перенаправления в соответствующие службы);
🔹 информацию об угрозах гендерного и сексуального насилия во время войны и доступных сервисах реагирования.

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Консультации проводят ежедневно с 09:00 до 18:00. Обратиться за помощью можно по телефонам: +38 (066) 900 45 69; +38 (066) 900 40 18.

А также — писать сообщения официальным страницам платформы: Facebook; Instagram.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 13:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили подробности о работе онлайн-платформы SafeWomenHUB ".