Где помогут женщинам Харьковщины, пострадавшим от войны — информация ХОВА

В ХОВА сообщили подробности о работе онлайн-платформы SafeWomenHUB. Ее создали в сотрудничестве правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики, МБФ «Украинский фонд общественного здоровья» и ООН.

«Платформа оказывает конфиденциальную психосоциальную помощь и направлена на поддержку женщин и девушек, подвергшихся последствиям вооруженной агрессии», — пояснила пресс-служба ХОВА.

В рамках работы SafeWomenHUB можно получить:

🔹 индивидуальные конфиденциальные психологические консультации онлайн;

🔹 помощь социальных работников;

🔹 комплексную социальную и психологическую поддержку;

🔹 правовую и медицинскую помощь (путем перенаправления в соответствующие службы);

🔹 информацию об угрозах гендерного и сексуального насилия во время войны и доступных сервисах реагирования.

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Консультации проводят ежедневно с 09:00 до 18:00. Обратиться за помощью можно по телефонам: +38 (066) 900 45 69; +38 (066) 900 40 18.

А также — писать сообщения официальным страницам платформы: Facebook; Instagram.