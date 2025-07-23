Где помогут женщинам Харьковщины, пострадавшим от войны — информация ХОВА
В ХОВА сообщили подробности о работе онлайн-платформы SafeWomenHUB. Ее создали в сотрудничестве правительственной уполномоченной по вопросам гендерной политики, МБФ «Украинский фонд общественного здоровья» и ООН.
«Платформа оказывает конфиденциальную психосоциальную помощь и направлена на поддержку женщин и девушек, подвергшихся последствиям вооруженной агрессии», — пояснила пресс-служба ХОВА.
В рамках работы SafeWomenHUB можно получить:
🔹 индивидуальные конфиденциальные психологические консультации онлайн;
🔹 помощь социальных работников;
🔹 комплексную социальную и психологическую поддержку;
🔹 правовую и медицинскую помощь (путем перенаправления в соответствующие службы);
🔹 информацию об угрозах гендерного и сексуального насилия во время войны и доступных сервисах реагирования.
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Консультации проводят ежедневно с 09:00 до 18:00. Обратиться за помощью можно по телефонам: +38 (066) 900 45 69; +38 (066) 900 40 18.
А также — писать сообщения официальным страницам платформы: Facebook; Instagram.
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 13:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА сообщили подробности о работе онлайн-платформы SafeWomenHUB ".