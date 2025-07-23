Де допоможуть жінкам Харківщини, які постраждали від війни – інформація ХОВА

У ХОВА повідомили подробиці щодо роботи онлайн-платформи SafeWomenHUB. Її створили у співпраці урядової уповноваженої з питань гендерної політики, МБФ “Український фонд громадського здоров’я” та ООН.

“Платформа надає конфіденційну психосоціальну допомогу та спрямована на підтримку жінок і дівчат, які зазнали наслідків збройної агресії”, – пояснила пресслужба ХОВА.

В рамках роботи SafeWomenHUB можна отримати:

🔹 індивідуальні конфіденційні психологічні консультації онлайн;

🔹 допомогу соціальних працівників;

🔹 комплексну соціальну та психологічну підтримку;

🔹 правову й медичну допомогу (шляхом перенаправлення до відповідних служб);

🔹 інформацію про загрози гендерного та сексуального насильства під час війни й доступні сервіси реагування.

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Консультації проводять щодня з 09:00 до 18:00. Звернутися за допомогою можна за телефонами: +38 (066) 900 45 69; +38 (066) 900 40 18.

А також – писати повідомлення офіційним сторінкам платформи: Facebook; Instagram.