Де допоможуть жінкам Харківщини, які постраждали від війни – інформація ХОВА
У ХОВА повідомили подробиці щодо роботи онлайн-платформи SafeWomenHUB. Її створили у співпраці урядової уповноваженої з питань гендерної політики, МБФ “Український фонд громадського здоров’я” та ООН.
“Платформа надає конфіденційну психосоціальну допомогу та спрямована на підтримку жінок і дівчат, які зазнали наслідків збройної агресії”, – пояснила пресслужба ХОВА.
В рамках роботи SafeWomenHUB можна отримати:
🔹 індивідуальні конфіденційні психологічні консультації онлайн;
🔹 допомогу соціальних працівників;
🔹 комплексну соціальну та психологічну підтримку;
🔹 правову й медичну допомогу (шляхом перенаправлення до відповідних служб);
🔹 інформацію про загрози гендерного та сексуального насильства під час війни й доступні сервіси реагування.
Читайте також: Психологічну допомогу мешканцям Харківщини можуть надати сімейні лікарі
Консультації проводять щодня з 09:00 до 18:00. Звернутися за допомогою можна за телефонами: +38 (066) 900 45 69; +38 (066) 900 40 18.
А також – писати повідомлення офіційним сторінкам платформи: Facebook; Instagram.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: жінки, психологическая помощь, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Де допоможуть жінкам Харківщини, які постраждали від війни – інформація ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 13:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили подробиці щодо роботи онлайн-платформи SafeWomenHUB ".