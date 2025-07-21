Психологічну допомогу мешканцям Харківщини можуть надати сімейні лікарі

5400 спеціалістів сімейної медицини Харківщини пройшли підготовку в рамках глобальної програми ВООЗ MhGap.

Такі дані навела координаторка напрямку психічного здоров’я в секторі охорони здоров’я МОЗ України Ірина Микичак під час засідання Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я, повідомляє пресслужба ХОВА.

“У межах Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, ухваленої Кабінетом Міністрів, Харківська область – серед перших відпрацювала, ухвалила та затвердила за розпорядженням начальника ОВА Олега Синєгубова відповідний план заходів на регіональному рівні. І ми наразі спільно, крок за кроком, рухаємося до реалізації цього плану. Крім цього, Харківська область – серед лідерів у реалізації глобальної програми ВООЗ MhGap, яка спрямована на покращення доступу до послуг з охорони психічного здоров’я шляхом залучення медичних працівників первинної ланки. Загалом в області підготовку за MhGap пройшли понад 5400 фахівців сімейної медицини. Це є дуже потужний, корисний та актуальний результат”, – сказала Микичак.

Зазначимо, mhGAP (Mental Health Gap Action Programme) – це глобальна програма ВООЗ. Її мета – покращити доступ до послуг у галузі психічного здоров’я, залучаючи до цієї роботи неспеціалізованих медиків, тобто не психологів та психіатрів за освітою, а, наприклад, фахівців сімейної медицини. В Україні програму почали впроваджувати з 2019 року, а після повномасштабного російського вторгнення масштабували.

У ХОВА зазначили, що близько 70% населення України “мають прояви наслідків впливу збройної агресії рф на психічний стан”.

“Пріоритетним завданням Регіональної координаційної ради з питань громадського здоров’я є сприяння програмам у сфері громадського здоров’я на загальнодержавному та регіональному рівнях, узгодженій діяльності районних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, громад, закладів охорони здоров’я, наукових установ та міжнародних організацій для стабільного й ефективного функціонування системи охорони здоров’я в області”, – пояснила профільна заступниця начальника ХОВА Олена Логвинова.

На засіданні також обговорили питання розвитку послуг з психічного здоров’я у медичній сфері, посилення системи реабілітаційних послуг у закладах охорони здоров’я Харківської області. Зокрема, чиновники наголосили, що в області реалізують всеукраїнську програму ментального здоров’я “Ти як”, ініційовану першою леді Оленою Зеленською.

“Для її реалізації в Харківській області визначено основні стратегічні напрями: забезпечення доступних послуг для населення, превенція психічних розладів та промоція психічного здоров’я. Зокрема, в громадах області на системному рівні проводяться відповідні заходи та реалізуються проєкти, які охоплюють дітей, студентів, ветеранів і ветеранок, а також працівників медичної сфери”, – відзначили в пресслужбі ХОВА.