Психологическую помощь жителям Харьковщины могут оказать семейные врачи

5400 специалистов семейной медицины Харьковщины прошли подготовку в рамках глобальной программы ВОЗ MhGap.

Такие данные привела координатор направления психического здоровья в секторе здравоохранения Минздрава Украины Ирина Микичак во время заседания Регионального координационного совета по вопросам общественного здоровья, сообщает пресс-служба ХОВА.

«В рамках Концепции развития здравоохранения в Украине на период до 2030 года, принятой Кабинетом Министров, Харьковская область – в числе первых, отработала, приняла и утвердила по распоряжению начальника ОВА Олега Синегубова соответствующий план мероприятий на региональном уровне. И мы совместно, шаг за шагом, движемся к реализации этого плана. Кроме того, Харьковская область – среди лидеров в реализации глобальной программы ВОЗ MhGap, которая направлена на улучшение доступа к услугам по охране психического здоровья путем привлечения медицинских работников первичного звена. В общей сложности в области подготовку по MhGap прошли более 5400 специалистов семейной медицины. Это очень мощный, полезный и актуальный результат», – сказала Микичак.

Отметим, mhGAP (Mental Health Gap Action Programme) — это глобальная программа ВОЗ. Ее цель — улучшить доступ к услугам в области психического здоровья, привлекая к этой работе неспециализированных медиков, то есть не психологов и психиатров по образованию, а, к примеру, специалистов семейной медицины. В Украине программу начали внедрять с 2019 года, а после российского полномасштабного вторжения масштабировали.

В ХОВА отметили, что около 70% населения Украины «имеют проявления последствий влияния вооруженной агрессии рф на психическое состояние».

«Приоритетной задачей Регионального координационного совета по вопросам общественного здоровья является содействие программам в сфере общественного здоровья на общегосударственном и региональном уровнях, согласованной деятельности районных военных администраций, органов местного самоуправления, громад, учреждений здравоохранения, научных учреждений и международных организаций для стабильного и эффективного функционирования системы охраны здоровья в области», — пояснила профильный заместитель начальника ХОВА Елена Логвинова.

На заседании также обсудили вопросы развития услуг по психическому здоровью в медицинской сфере, усиление системы реабилитационных услуг в учреждениях здравоохранения Харьковской области. В частности, чиновники отметили, что в области реализуют всеукраинскую программу ментального здоровья «Ты как», инициированную первой леди Еленой Зеленской.

«Для ее реализации в Харьковской области определены основные стратегические направления: обеспечение доступных услуг для населения, превенция психических расстройств и продвижение психического здоровья. В частности, в громадах области на системном уровне проводятся соответствующие мероприятия и реализуются проекты, охватывающие детей, студентов, ветеранов и ветеранок, а также работников медицинской сферы», — отметили в пресс-службе ХОВА.