Сотням жителів Харківщини виділять матдопомогу з обласного бюджету
Фото: depositphotos.com
Одноразову грошову допомогу на загальну суму 7,5 мільйонів гривень отримають з обласного бюджету 359 мешканців Харківської області.
Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги, повідомляє пресслужба ХОВА.
Як зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська, загалом було розглянуто 455 звернень на матеріальну допомогу. Це люди, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують соціальної підтримки.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 18:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одноразову грошову допомогу на загальну суму 7,5 мільйонів гривень отримають з обласного бюджету 359 мешканців Харківської області".