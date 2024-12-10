Сотням жителів Харківщини виділять матдопомогу з обласного бюджету

Одноразову грошову допомогу на загальну суму 7,5 мільйонів гривень отримають з обласного бюджету 359 мешканців Харківської області.

Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги, повідомляє пресслужба ХОВА.

Як зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська, загалом було розглянуто 455 звернень на матеріальну допомогу. Це люди, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують соціальної підтримки.