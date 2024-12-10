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Сотням жителів Харківщини виділять матдопомогу з обласного бюджету

Суспільство 18:08   10.12.2024
Олена Нагорна
Сотням жителів Харківщини виділять матдопомогу з обласного бюджету Фото: depositphotos.com

Одноразову грошову допомогу на загальну суму 7,5 мільйонів гривень отримають з обласного бюджету 359 мешканців Харківської області.

Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги, повідомляє пресслужба ХОВА.

Як зазначила заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська, загалом було розглянуто 455 звернень на матеріальну допомогу. Це люди, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують соціальної підтримки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 18:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одноразову грошову допомогу на загальну суму 7,5 мільйонів гривень отримають з обласного бюджету 359 мешканців Харківської області".