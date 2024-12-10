Сотням жителей Харьковщины выделяют матпомощь из областного бюджета
Фото: depositphotos.com
Единовременную денежную помощь на общую сумму 7,5 миллионов гривен получат из областного бюджета 359 жителей Харьковской области.
Такое решение приняли на заседании комиссии по вопросам предоставления единовременной адресной денежной помощи, информирует пресс-служба ХОВА.
Как отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская, всего были рассмотрены 455 обращений на материальную помощь. Это люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в социальной поддержке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: материальная помощь, новости Харькова, хова;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 18:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Единовременную денежную помощь на общую сумму 7,5 миллионов гривен получат из областного бюджета 359 жителей Харьковской области.".