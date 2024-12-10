Сотням жителей Харьковщины выделяют матпомощь из областного бюджета

Единовременную денежную помощь на общую сумму 7,5 миллионов гривен получат из областного бюджета 359 жителей Харьковской области.

Такое решение приняли на заседании комиссии по вопросам предоставления единовременной адресной денежной помощи, информирует пресс-служба ХОВА.

Как отметила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская, всего были рассмотрены 455 обращений на материальную помощь. Это люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в социальной поддержке.

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