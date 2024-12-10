Как на Харьковщине помогут детям, осиротевшим из-за полномасштабной войны

По 30 тысяч гривен помощи из областного бюджета получат дети-сироты на Харьковщине.

На 33 ребенка, потерявших одного или обоих родителей в результате полномасштабной войны, заложили материальную поддержку в размере 990 тысяч гривен, информирует пресс-служба ХОВА.

Это финансирование утвердили на заседании комиссии по вопросам предоставления одноразовой адресной денежной помощи в рамках выделения 7,5 миллионов гривен из областного бюджета для 359 жителей Харьковщины.

1,7 миллиона гривен из указанной суммы, в частности, предусмотрены для людей, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ. Каждый из 34 пострадавших получит по 50 тысяч гривен.

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