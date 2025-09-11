Дети-сироты на Харьковщине: Синегубов сообщил, в чем регион лидер
Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что Харьковщина лидирует по проценту устройства детей-сирот и несовершеннолетних, лишенных родительской опеки, в семейные формы воспитания.
«Также есть высокие показатели в развитии услуги патроната над ребенком», — отметил Синегубов во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.
В ходе мероприятия обсудили реализацию Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине в семейном окружении на 2024-2028 годы.
«Акцентировали на том, что ребенок в семье – это самое главное для государства. И в демократической европейской Украине должно исчезнуть понятие приютов и интернатов. Этот вопрос является приоритетом в работе Харьковской ОВА. Мы на региональном уровне разработали и утвердили свой план реализации Стратегии на 2025–2026 годы», — подчеркнул глава ХОВА.
Он добавил, что отдельно обсудили тему украинских детей, которых насильно вывезла РФ.
«Министерство юстиции Украины создало реестр, позволяющий системно собирать информацию о каждом ребенке. Также обсудили законодательное обеспечение региональной политики, государственные программы и финансирование, в частности, от международных партнеров», — подытожил Синегубов.
Читайте также: Как на Харьковщине помогут детям, осиротевшим из-за полномасштабной войны
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: дети-сироты, Олег Синегубов, президент, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дети-сироты на Харьковщине: Синегубов сообщил, в чем регион лидер»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 сентября 2025 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что Харьковщина лидирует по проценту устройства детей-сирот и несовершеннолетних, лишенных родительской опеки, в семейные формы воспитания.".