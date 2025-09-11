Дети-сироты на Харьковщине: Синегубов сообщил, в чем регион лидер

Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что Харьковщина лидирует по проценту устройства детей-сирот и несовершеннолетних, лишенных родительской опеки, в семейные формы воспитания.

«Также есть высокие показатели в развитии услуги патроната над ребенком», — отметил Синегубов во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

В ходе мероприятия обсудили реализацию Стратегии обеспечения права каждого ребенка в Украине в семейном окружении на 2024-2028 годы.

«Акцентировали на том, что ребенок в семье – это самое главное для государства. И в демократической европейской Украине должно исчезнуть понятие приютов и интернатов. Этот вопрос является приоритетом в работе Харьковской ОВА. Мы на региональном уровне разработали и утвердили свой план реализации Стратегии на 2025–2026 годы», — подчеркнул глава ХОВА.

Он добавил, что отдельно обсудили тему украинских детей, которых насильно вывезла РФ.

«Министерство юстиции Украины создало реестр, позволяющий системно собирать информацию о каждом ребенке. Также обсудили законодательное обеспечение региональной политики, государственные программы и финансирование, в частности, от международных партнеров», — подытожил Синегубов.