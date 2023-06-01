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Более 200 детей-сирот с Харьковщины отдохнут в лагере «Артек-Буковель»

Общество 18:21   01.06.2023
Оксана Якушко
Более 200 детей-сирот с Харьковщины отдохнут в лагере «Артек-Буковель»

Отдых для детей-сирот и детей с Харьковщины, которых воспитывают в детских домах семейного типа, организовали при поддержке Фонда Елены Зеленской, сообщили в ХОВА.

Всего на оздоровление в лагерь «Артек-Буковель» отправились 216 детей из Харьковской области, сообщила заместитель начальника Харьковской ОВА Вита Ковальская.

«Это дети льготных категорий. В течение 14 дней дети вместе с родителями-воспитателями будут отдыхать по программе «ART-roblox: создай свою игру»: будут придумывать собственные виртуальные миры и игры, почувствовать себя фантастическими героями. Это интересный и очень нужный сегодня досуг, ведь, несмотря на войну, дети остаются детьми», — сказала Вита Ковальская.

В лагере харьковские дети будут проживать в комфортабельных номерах, получат сбалансированное 5-разовое питание и 24/7 будут на попечении квалифицированных воспитателей и педагогов. Их ждет насыщенная программа: познавательные квесты, творческие конкурсы, спортивные соревнования, походы в горы, фестивали и т.д.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 18:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отдых для детей-сирот и детей с Харьковщины, которых воспитывают в детских домах семейного типа, организовали при поддержке Фонда Елены Зеленской, сообщили в ХОВА.".