Понад 200 дітей-сиріт з Харківщини відпочинуть у таборі «Артек-Буковель»

Відпочинок для дітей-сиріт і дітей з Харківщини, яких виховують у дитячих будинках сімейного типу, організували за підтримки Фонду Олени Зеленської, повідомили у ХОВА.

Загалом сьогодні на оздоровлення до табору «Артек-Буковель» вирушили 216 дітей із Харківської області, повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

«Це діти пільгових категорій. Упродовж 14 днів діти разом з батьками-вихователями відпочиватимуть за програмою «ART-roblox: створи свою гру»: будуть вигадувати власні віртуальні світи та ігри, матимуть змогу відчути себе фантастичними героями. Це цікаве і дуже потрібне сьогодні дозвілля, адже попри війну діти мають залишатися дітьми», – сказала Віта Ковальська.

У таборі харківські діти проживатимуть у комфортабельних номерах, отримають збалансоване 5-разове харчування та 24/7 будуть під опікою кваліфікованих вихователів і педагогів. На них чекає насичена програма: пізнавальні квести, творчі конкурси, спортивні змагання, походи в гори, фестивалі тощо.