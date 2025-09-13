Атакують, але не просуваються – ISW про відсутність успіхів РФ на Харківщині

Російська армія, яка нещодавно “взяла Куп’янськ у кредит”, не може просунутися ні в районі цього міста, ані в інших локаціях Харківської області. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

“12 вересня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не домоглися підтвердженого просування. 12 вересня російські війська провели наступальні дії на Куп’янському напрямку, проте поступу не отримали. 12 вересня російські війська провели наступальні операції на Борівському напрямку, але не просунулися вперед, – так виглядають повідомлення ISW про ситуацію в Харківській області.

Аналітики детальніше розібрали ситуацію навколо Куп’янська. Армія РФ після звіту начальника свого генштабу генерала Герасимова постійно намагається довести, що контролює значну частину міста. Проте реальність суттєво відрізняється від заяв пропаганди.

“Командир українського полку безпілотників, який діє на Куп’янському напрямку, повідомив, що українські війська зберігають повний контроль над Куп’янськом, проте російські війська часто атакують цей район. Командир заявив, що російські війська намагаються увійти в Куп’янськ, переправляючись через річку Оскіл на імпровізованих плавзасобах, і не можуть використовувати понтонні переправи. Командир заявив, що російські війська продовжують спроби проникнути в Куп’янськ, переодягнувшись у цивільний одяг, для знімання пропагандистських фотографій та штучного завищення масштабів російського наступу на Куп’янськ. У рамках ISW використовується доктринальне визначення контролю, прийняте в армії США: “тактичне бойове завдання, яке вимагає від командира підтримки фізичного впливу на певний район для запобігання його використанню противником або створення умов, необхідних для успішних дружніх операцій”, і доповіді командира узгоджуються зі спостереженнями ISW”, – констатували в Інституті вивчення війни.