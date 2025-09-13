Атакуют, но не продвигаются — ISW отметил отсутствие успехов РФ на Харьковщине

Российская армия, которая не так давно «взяла Купянск в кредит», не может продвинуться ни в районе этого города, ни в других локациях Харьковской области. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

«12 сентября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не добились подтвержденного продвижения. 12 сентября российские войска провели наступательные действия на Купянском направлении, однако продвижения не получили. 12 сентября российские войска провели наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед», — так выглядят сообщения ISW о ситуации в Харьковской области.

Аналитики более подробно разобрали ситуацию вокруг Купянска. Армия РФ после отчета начальника своего генштаба генерала Герасимова постоянно пытается доказать, что контролирует значительную часть города. Однако реальность существенно отличается от заявлений пропаганды.

«Командир украинского полка беспилотников, действующий на Купянском направлении, сообщил, что украинские войска сохраняют полный контроль над Купянском, однако российские войска часто атакуют этот район. Командир заявил, что российские войска пытаются войти в Купянск, переправляясь через реку Оскол на импровизированных плавсредствах, и не могут использовать понтонные переправы. Командир заявил, что российские войска продолжают попытки проникнуть в Купянск, переодевшись в гражданскую одежду, для съемки пропагандистских фотографий и искусственного завышения масштабов российского наступления на Купянск. В рамках ISW используется доктринальное определение контроля, принятое в армии США: «тактическая боевая задача, требующая от командира поддержания физического влияния на определенный район для предотвращения его использования противником или создания условий, необходимых для успешных дружественных операций», и доклады командира согласуются с наблюдениями ISW», — констатировали в Институте изучения войны.