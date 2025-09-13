Live
Чим годували принца Гаррі в Україні, розповів Клопотенко (відео)

Світ 18:41   13.09.2025
Оксана Горун
Шеф-кухар Євген Клопотенко опублікував відео із британським принцом Гаррі. Герцогу Сассекському в Києві приготували улюблену страву його покійної матері – принцеси Діани.

І виявилося, що ця страва – борщ.

“Принц Гаррі приїхав в Україну. І я одразу подумав: він має відчути смак того, що любила його мама. Бо колись одна англійка написала листа до палацу, щоб дізнатися, яку страву найбільше любила принцеса Діана. Відповідь була проста — borshch soup. Трохи адаптований, але суть лишається. Тому разом зі “100 років тому вперед” ми наготували йому справжнього українського: борщ, качану кашу, верещаку і сирники. Все це поїхало з ним у потязі назад”, – написав Клопотенко у фейсбуці.

А на випадок, якщо принц захоче добавки, йому подарували ще й баночку борщової заправки. Шеф-кухар попросив повідомити йому, коли Гаррі застосує подарунок за призначенням.

Якщо борщем та сирниками українців не здивувати, то качана каша та верещака – страви, які далеко не в кожного є у холодильнику. Качанна каша – це страва, яку готують з пшона, борошна та яєць. Пшоно – по одній зернині – качають у яєчній масі, а далі – в борошні. І вже після цього відварюють. Така каша – фірмова страва етнопоселення “Старий хутір” в Опішні. Що стосується верещаки, то це страва зі свинячих реберець, які запікають у квасі. Один із варіантів його рецепту є на сайті Євгена Клопотенка.

В Україну принц Гаррі приїхав напередодні – 12 вересня.

Читайте також: Принц Гаррі вперше приїхав до Києва – на чому діставався і з якою метою

Автор: Оксана Горун
