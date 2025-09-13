Live
  • Сб 13.09.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Чем кормили принца Гарри в Украине, рассказал Клопотенко (видео)

Мир 18:41   13.09.2025
Оксана Горун
Чем кормили принца Гарри в Украине, рассказал Клопотенко (видео) Фото: Евгений Клопотенко/Facebook

Шеф-повар Евгений Клопотенко опубликовал видео с британским принцем Гарри. Герцогу Сассекскому в Киеве приготовили любимое блюдо его покойной матери — принцессы Дианы.

И оказалось, что это блюдо — борщ.

«Принц Гарри приехал в Украину. И я сразу подумал: он должен почувствовать вкус того, что любила его мама. Ибо одна англичанка написала письмо во дворец, чтобы узнать, какое блюдо больше всего любила принцесса Диана. Ответ был прост – borshch soup. Немного адаптированный, но суть остается. Поэтому вместе со «100 лет тому вперед» мы приготовили ему настоящего украинского: борщ, качанную кашу, верещаку и сырники. Все это поехало с ним в поезде назад», — написал Клопотенко в Facebook.

А на случай, если принц захочет добавки, ему подарили еще и баночку борщевой заправки. Шеф-повар попросил сообщить ему, когда Гарри применит подарок по назначению.

Видео: Евгений Клопотенко/Facebook

Видео: Евгений Клопотенко/Facebook

Если борщом и сырниками украинцев не удивить, то качанная каша и верещака — блюда, которые далеко не у каждого есть в холодильнике. Качанная каша — это блюдо, которое готовят из пшена, муки и яиц. Пшено — по одной зернинке — обволакивают яйцами и мукой, катая по миске. И уже после этого варят. Такая каша — фирменное блюдо этно-поселения «Старый хутор» в Опошне.  Что касается верещаки, то это блюдо из свиных ребрышек, которые запекают в квасе. Один из вариантов его рецепта есть на сайте Евгения Клопотенко.

В Украину принц Гарри приехал накануне — 12 сентября.

Читайте также: Принц Гарри впервые приехал в Киев – на чем добирался и с какой целью

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 13 сентября: обстрел Боровой, ситуация в Купянске
Новости Харькова — главное 13 сентября: обстрел Боровой, ситуация в Купянске
13.09.2025, 16:23
Ребенка нашли в прифронтовом селе Харьковской области — ГСЧС
Ребенка нашли в прифронтовом селе Харьковской области — ГСЧС
13.09.2025, 14:06
Армия РФ нанесла повторный удар по спасателям в Харьковской области (фото)
Армия РФ нанесла повторный удар по спасателям в Харьковской области (фото)
13.09.2025, 16:01
По Харьковщине ударили КАБами и РСЗО: есть погибший и раненые
По Харьковщине ударили КАБами и РСЗО: есть погибший и раненые
13.09.2025, 15:49
Флаги РФ в Купянске могут разворачивать «ждуны» — начальник ГВА Беседин
Флаги РФ в Купянске могут разворачивать «ждуны» — начальник ГВА Беседин
13.09.2025, 17:36
Под Купянском идет бой — Генштаб о ситуации на фронте на 16:00 13 сентября
Под Купянском идет бой — Генштаб о ситуации на фронте на 16:00 13 сентября
13.09.2025, 16:18

Новости по теме:

12:01
Знаковые блюда Харькова и области
13:20
Чтобы победить россиян, надо варить борщ по всему миру, — Клопотенко
18:24
Борщ оказался в списке самых вкусных супов мира по версии CNN
12:20
На Харьковщине провели «борщевой» гастрофест
18:12
В Харьковской области пройдет фестиваль борща

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Чем кормили принца Гарри в Украине, рассказал Клопотенко (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2025 в 18:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шеф-повар Евгений Клопотенко опубликовал видео с британским принцем Гарри. Герцогу Сассекскому в Киеве приготовили любимое блюдо его покойной матери — принцессы Дианы".