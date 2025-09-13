Чем кормили принца Гарри в Украине, рассказал Клопотенко (видео)
Шеф-повар Евгений Клопотенко опубликовал видео с британским принцем Гарри. Герцогу Сассекскому в Киеве приготовили любимое блюдо его покойной матери — принцессы Дианы.
И оказалось, что это блюдо — борщ.
«Принц Гарри приехал в Украину. И я сразу подумал: он должен почувствовать вкус того, что любила его мама. Ибо одна англичанка написала письмо во дворец, чтобы узнать, какое блюдо больше всего любила принцесса Диана. Ответ был прост – borshch soup. Немного адаптированный, но суть остается. Поэтому вместе со «100 лет тому вперед» мы приготовили ему настоящего украинского: борщ, качанную кашу, верещаку и сырники. Все это поехало с ним в поезде назад», — написал Клопотенко в Facebook.
А на случай, если принц захочет добавки, ему подарили еще и баночку борщевой заправки. Шеф-повар попросил сообщить ему, когда Гарри применит подарок по назначению.
Видео: Евгений Клопотенко/Facebook
Если борщом и сырниками украинцев не удивить, то качанная каша и верещака — блюда, которые далеко не у каждого есть в холодильнике. Качанная каша — это блюдо, которое готовят из пшена, муки и яиц. Пшено — по одной зернинке — обволакивают яйцами и мукой, катая по миске. И уже после этого варят. Такая каша — фирменное блюдо этно-поселения «Старый хутор» в Опошне. Что касается верещаки, то это блюдо из свиных ребрышек, которые запекают в квасе. Один из вариантов его рецепта есть на сайте Евгения Клопотенко.
В Украину принц Гарри приехал накануне — 12 сентября.
