Завтра тимчасово перекриють рух транспорту на перехресті у Харкові

З 9:00 30 вересня до 17:00 1 жовтня перекриють трамвайний переїзд на перехресті Салтівського шосе з вул. Фісановича.

Як передає МГ «Об’єктив», це пов’язано з облаштуванням трамвайних колій, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна буде через перехрестя Салтівське шосе – вул. Михайлика та інші прилеглі вулиці.

Також з 9.00 2 жовтня до 17.00 4 жовтня буде заборонений рух транспорту через трамвайний переїзд на перехресті Салтівського шосе з вул. Михайлика. Об’їхати цю ділянку можна через перехрестя Салтівське шосе – вул. Фісановича та іншими прилеглими вулицями.