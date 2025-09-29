Live
Завтра тимчасово перекриють рух транспорту на перехресті у Харкові

Транспорт 17:56   29.09.2025
Оксана Якушко
Завтра тимчасово перекриють рух транспорту на перехресті у Харкові

З 9:00 30 вересня до 17:00 1 жовтня перекриють трамвайний переїзд на перехресті Салтівського шосе з вул. Фісановича.

Як передає МГ «Об’єктив», це пов’язано з облаштуванням трамвайних колій, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Об’їхати закриту ділянку можна буде через перехрестя Салтівське шосе – вул. Михайлика та інші прилеглі вулиці.

Також з 9.00 2 жовтня до 17.00 4 жовтня буде заборонений рух транспорту через трамвайний переїзд на перехресті Салтівського шосе з вул. Михайлика. Об’їхати цю ділянку можна через перехрестя Салтівське шосе – вул. Фісановича та іншими прилеглими вулицями.

Читайте також: Усі на Харківщині – в зоні ризику: про хворобу попередили епідеміологи

Автор: Оксана Якушко
