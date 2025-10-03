Live
  • Пт 03.10.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Перехрестя в центрі Харкова перекриють для транспорту наступного тижня

Транспорт 18:41   03.10.2025
Оксана Якушко
Перехрестя в центрі Харкова перекриють для транспорту наступного тижня Фото: ХМР

Перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Леся Курбаса перекриють з 9:00 6 жовтня до 17:00 8 жовтня.

Про це з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства повідомляє Харківська міськрада.

Як передає МГ “Об’єктив”, рух транспорту на трамвайному переїзді зупинять через роботи з ремонту трамвайних колій.

Об’їхати закритий переїзд можна буде через перехрестя пр. Незалежності – вул. Юрій Зойфер, пр. Незалежності – пр. Науки та ін.

Також рух транспорту на в’їзді Німецькому на ділянці від вул. Алчевських до вул. Григорія Сковороди перекриють з 8:00 3 жовтня до 20:00 6 жовтня.

Причина – ремонт магістральних трубопроводів комунальниками ХТМ.

Об’їхати закриту ділянку можна буде довколишніми вулицями Алчевських, Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди та ін.

Читайте також: Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Перехрестя в центрі Харкова перекриють для транспорту наступного тижня
Перехрестя в центрі Харкова перекриють для транспорту наступного тижня
03.10.2025, 18:41
Військовий армії РФ застрелив трьох мешканців на окупованій Харківщині (відео)
Військовий армії РФ застрелив трьох мешканців на окупованій Харківщині (відео)
03.10.2025, 17:35
Де на Харківщині відбуваються зараз бої – Генштаб ЗСУ
Де на Харківщині відбуваються зараз бої – Генштаб ЗСУ
03.10.2025, 17:57
Наймасштабніша атака на газову інфраструктуру: під ударом і Харківщина
Наймасштабніша атака на газову інфраструктуру: під ударом і Харківщина
03.10.2025, 14:45
Новини Харкова – головне 3 жовтня: вбиті свині, атака на об’єкти Нафтогазу
Новини Харкова – головне 3 жовтня: вбиті свині, атака на об’єкти Нафтогазу
03.10.2025, 16:49
Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов
Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов
03.10.2025, 13:51

Новини за темою:

19.09.2025
Дві вулиці у центрі Харкова перекриють для транспорту на вихідні
10.09.2025
На п’ять днів з 11 вересня перекриють вулицю для транспорту в Харкові
05.09.2025
До понеділка перекриють для транспорту вулицю у Харкові
05.06.2025
Завтра перекриють вулицю для транспорту в одному із районів Харкова
03.06.2025
Два перехрестя в центрі Харкова закриють на кілька місяців для транспорту


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Перехрестя в центрі Харкова перекриють для транспорту наступного тижня»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2025 в 18:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Леся Курбаса перекриють з 9:00 6 жовтня до 17:00 8 жовтня.".