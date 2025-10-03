Перехрестя в центрі Харкова перекриють для транспорту наступного тижня

Перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Леся Курбаса перекриють з 9:00 6 жовтня до 17:00 8 жовтня.

Про це з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства повідомляє Харківська міськрада.

Як передає МГ “Об’єктив”, рух транспорту на трамвайному переїзді зупинять через роботи з ремонту трамвайних колій.

Об’їхати закритий переїзд можна буде через перехрестя пр. Незалежності – вул. Юрій Зойфер, пр. Незалежності – пр. Науки та ін.

Також рух транспорту на в’їзді Німецькому на ділянці від вул. Алчевських до вул. Григорія Сковороди перекриють з 8:00 3 жовтня до 20:00 6 жовтня.

Причина – ремонт магістральних трубопроводів комунальниками ХТМ.

Об’їхати закриту ділянку можна буде довколишніми вулицями Алчевських, Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди та ін.