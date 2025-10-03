Перехрестя в центрі Харкова перекриють для транспорту наступного тижня
Перехрестя проспекту Незалежності та вулиці Леся Курбаса перекриють з 9:00 6 жовтня до 17:00 8 жовтня.
Про це з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства повідомляє Харківська міськрада.
Як передає МГ “Об’єктив”, рух транспорту на трамвайному переїзді зупинять через роботи з ремонту трамвайних колій.
Об’їхати закритий переїзд можна буде через перехрестя пр. Незалежності – вул. Юрій Зойфер, пр. Незалежності – пр. Науки та ін.
Також рух транспорту на в’їзді Німецькому на ділянці від вул. Алчевських до вул. Григорія Сковороди перекриють з 8:00 3 жовтня до 20:00 6 жовтня.
Причина – ремонт магістральних трубопроводів комунальниками ХТМ.
Об’їхати закриту ділянку можна буде довколишніми вулицями Алчевських, Ярослава Мудрого, Григорія Сковороди та ін.
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: объезд, перекресток, Харків;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2025 в 18:41;
