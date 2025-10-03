Перекресток в центре Харькова перекроют для транспорта на следующей неделе
Перекресток проспекта Независимости и улицы Леся Курбаса перекроют с 9:00 6 октября до 17:00 8 октября.
Об этом со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства сообщает Харьковский горсовет.
Как передает МГ «Объектив», движение транспорта на трамвайном переезде будет остановлено из-за работ по ремонту трамвайных путей.
Объехать закрытый переезд можно будет через перекресток пр. Независимости – ул. Юрий Зойфер, пр. Независимости — пр. Науки и др.
Также движение транспорта на въезде Немецком, на участке от ул. Алчевских до ул. Григория Сковороды, перекроют с 8:00 3 октября до 20:00 6 октября.
Причина – ремонт магистральных трубопроводов коммунальщиками «ХТС».
Объехать закрытый участок можно будет по близлежащим улицами Алчевских, Ярослава Мудрого, Григория Сковороды и др.
Читайте также: Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: объезд, перекресток, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Перекресток в центре Харькова перекроют для транспорта на следующей неделе»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 18:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перекресток проспекта Независимости и улицы Леся Курбаса перекроют с 9:00 6 октября до 17:00 8 октября.".