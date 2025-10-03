Перекресток в центре Харькова перекроют для транспорта на следующей неделе

Перекресток проспекта Независимости и улицы Леся Курбаса перекроют с 9:00 6 октября до 17:00 8 октября.

Об этом со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства сообщает Харьковский горсовет.

Как передает МГ «Объектив», движение транспорта на трамвайном переезде будет остановлено из-за работ по ремонту трамвайных путей.

Объехать закрытый переезд можно будет через перекресток пр. Независимости – ул. Юрий Зойфер, пр. Независимости — пр. Науки и др.

Также движение транспорта на въезде Немецком, на участке от ул. Алчевских до ул. Григория Сковороды, перекроют с 8:00 3 октября до 20:00 6 октября.

Причина – ремонт магистральных трубопроводов коммунальщиками «ХТС».

Объехать закрытый участок можно будет по близлежащим улицами Алчевских, Ярослава Мудрого, Григория Сковороды и др.