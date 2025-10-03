Live
  • Пт 03.10.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Перекресток в центре Харькова перекроют для транспорта на следующей неделе

Транспорт 18:41   03.10.2025
Оксана Якушко
Перекресток в центре Харькова перекроют для транспорта на следующей неделе Фото: ХГС

Перекресток проспекта Независимости и улицы Леся Курбаса перекроют с 9:00 6 октября до 17:00 8 октября.

Об этом со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства сообщает Харьковский горсовет.

Как передает МГ «Объектив», движение транспорта на трамвайном переезде будет остановлено из-за работ по ремонту трамвайных путей.

Объехать закрытый переезд можно будет через перекресток пр. Независимости – ул. Юрий Зойфер, пр. Независимости — пр. Науки и др.

Также движение транспорта на въезде Немецком, на участке от ул. Алчевских до ул. Григория Сковороды, перекроют с 8:00 3 октября до 20:00 6 октября.

Причина – ремонт магистральных трубопроводов коммунальщиками «ХТС».

Объехать закрытый участок можно будет по близлежащим улицами Алчевских, Ярослава Мудрого, Григория Сковороды и др.

Читайте также: Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
03.10.2025, 13:51
Новости Харькова — главное 3 октября: убиты свиньи, атака на объекты Нафтогаза
Новости Харькова — главное 3 октября: убиты свиньи, атака на объекты Нафтогаза
03.10.2025, 16:49
Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина
Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина
03.10.2025, 14:45
Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео)
Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео)
03.10.2025, 17:35
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
02.10.2025, 14:05
Перекресток в центре Харькова перекроют для транспорта на следующей неделе
Перекресток в центре Харькова перекроют для транспорта на следующей неделе
03.10.2025, 18:41

Новости по теме:

19.09.2025
Две улицы в центре Харькова перекроют для транспорта на выходные
10.09.2025
На пять дней с 11 сентября перекроют улицу для транспорта в Харькове
05.09.2025
До понедельника перекроют для транспорта улицу в Харькове
05.06.2025
Завтра перекроют улицу для транспорта в одном из районов Харькова
03.06.2025
Два перекрестка в центре Харькова закроют на несколько месяцев для транспорта


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Перекресток в центре Харькова перекроют для транспорта на следующей неделе»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 18:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перекресток проспекта Независимости и улицы Леся Курбаса перекроют с 9:00 6 октября до 17:00 8 октября.".