Live
  • Пн 29.09.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.48
  • EUR 48.41

Завтра временно перекроют движение транспорта на перекрестке в Харькове

Транспорт 17:56   29.09.2025
Оксана Якушко
Завтра временно перекроют движение транспорта на перекрестке в Харькове Фото: ХГС

С 9:00 30 сентября до 17:00 1 октября перекроют трамвайный переезд на перекрестке Салтовского шоссе с ул. Фисановича.

Как передает МГ «Объектив», это связано с обустройством трамвайных путей, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет через перекресток Салтовское шоссе – ул. Михайлика и другие прилегающие улицы.

Также с 9:00 2 октября до 17:00 4 октября будет запрещено движение транспорта через трамвайный переезд на перекрестке Салтовского шоссе с ул. Михайлика. Объехать этот участок можно через перекресток Салтовское шоссе – ул. Фисановича и по другим прилегающим улицам.

Читайте также: Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
«Элементарная конкуренция» — бизнес покидает запад Украины и едет в Харьков
28.09.2025, 14:20
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
29.09.2025, 07:24
Россияне в Купянске контролируют очень важный объект — Коваленко (видео)
Россияне в Купянске контролируют очень важный объект — Коваленко (видео)
29.09.2025, 11:51
Опасную погоду ожидают завтра в Харькове и области
Опасную погоду ожидают завтра в Харькове и области
29.09.2025, 13:36
Новости Харькова — главное 29 сентября: жертвы ударов, без атак на Купянщине
Новости Харькова — главное 29 сентября: жертвы ударов, без атак на Купянщине
29.09.2025, 16:50
Завтра временно перекроют движение транспорта на перекрестке в Харькове
Завтра временно перекроют движение транспорта на перекрестке в Харькове
29.09.2025, 17:56

Новости по теме:

03.06.2025
Два перекрестка в центре Харькова закроют на несколько месяцев для транспорта
10.03.2025
Харьковчане просят Терехова установить светофор на опасном перекрестке
04.06.2024
В Харькове — перекрыты два перекрестка, один из них не откроют до конца лета
10.04.2024
До 19 апреля закрыли перекресток на ремонт в Харькове
20.10.2022
Проезд через перекресток Пушкинская/Веснина закрывают на три дня. Подробности

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Завтра временно перекроют движение транспорта на перекрестке в Харькове»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2025 в 17:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 30 сентября до 17:00 1 октября перекроют трамвайный переезд на перекрестке Салтовского шоссе с ул. Фисановича.".