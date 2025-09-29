Завтра временно перекроют движение транспорта на перекрестке в Харькове
Фото: ХГС
С 9:00 30 сентября до 17:00 1 октября перекроют трамвайный переезд на перекрестке Салтовского шоссе с ул. Фисановича.
Как передает МГ «Объектив», это связано с обустройством трамвайных путей, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Объехать закрытый участок можно будет через перекресток Салтовское шоссе – ул. Михайлика и другие прилегающие улицы.
Также с 9:00 2 октября до 17:00 4 октября будет запрещено движение транспорта через трамвайный переезд на перекрестке Салтовского шоссе с ул. Михайлика. Объехать этот участок можно через перекресток Салтовское шоссе – ул. Фисановича и по другим прилегающим улицам.
