Завтра временно перекроют движение транспорта на перекрестке в Харькове

С 9:00 30 сентября до 17:00 1 октября перекроют трамвайный переезд на перекрестке Салтовского шоссе с ул. Фисановича.

Как передает МГ «Объектив», это связано с обустройством трамвайных путей, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет через перекресток Салтовское шоссе – ул. Михайлика и другие прилегающие улицы.

Также с 9:00 2 октября до 17:00 4 октября будет запрещено движение транспорта через трамвайный переезд на перекрестке Салтовского шоссе с ул. Михайлика. Объехать этот участок можно через перекресток Салтовское шоссе – ул. Фисановича и по другим прилегающим улицам.