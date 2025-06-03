Live
  • Вт 03.06.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.62
  • EUR 47.5

Два перекрестка в центре Харькова закроют на несколько месяцев для транспорта

Транспорт 18:09   03.06.2025
Оксана Якушко
Два перекрестка в центре Харькова закроют на несколько месяцев для транспорта Фото: ХГС

Перекресток ул. Чернышевской и ул. Скрипника перекроют до 30 июня для транспорта, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с ремонтом на газопроводе, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Транспорт будет ездить по свободной от ремонта полосе движения.

Также с 4 июня по 15 августа перекроют движение транспорта в пер. Каплуновском, на участке от ул. Манизера до ул. Искусств.

Это связано с реконструкцией тепловых сетей в пер. Каплуновском.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам Манизера, Дарвина, Героев Спасателей, Григория Сковороды, пер. Синельникова и др.

Читайте также: Сегодня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сегодня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей
Сегодня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей
03.06.2025, 07:55
Новости Харькова — главное 3 июня: удар по отделению почты, бомбы летят дальше
Новости Харькова — главное 3 июня: удар по отделению почты, бомбы летят дальше
03.06.2025, 17:32
Какими деревьями засадят центральные улицы Харькова
Какими деревьями засадят центральные улицы Харькова
03.06.2025, 07:25
«Бог любит троицу»: СБУ снова поразила Крымский мост, была уникальная операция
«Бог любит троицу»: СБУ снова поразила Крымский мост, была уникальная операция
03.06.2025, 14:34
«Прилет» FPV-дрона зафиксировали на выезде из Харькова – Терехов
«Прилет» FPV-дрона зафиксировали на выезде из Харькова – Терехов
03.06.2025, 13:03
В Харькове больше не будут высаживать липы: почему
В Харькове больше не будут высаживать липы: почему
03.06.2025, 18:55

Новости по теме:

19:22
На неделю перекроют для транспорта улицу в Харькове
17:31
На месяц перекроют перекресток для движения транспорта в Харькове
12:07
Часть трассы перекроют на Харьковщине на две недели: как объехать (схема)
17:10
На улице в центре Харькова завтра на полдня перекроют движение
17:54
Улицу возле больницы неотложной помощи перекроют на месяц в Харькове

Вы читали новость: «Два перекрестка в центре Харькова закроют на несколько месяцев для транспорта»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 18:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перекресток ул. Чернышевской и ул. Скрипника перекроют до 30 июня для транспорта, сообщает Харьковский горсовет.".