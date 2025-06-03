Два перекрестка в центре Харькова закроют на несколько месяцев для транспорта
Фото: ХГС
Перекресток ул. Чернышевской и ул. Скрипника перекроют до 30 июня для транспорта, сообщает Харьковский горсовет.
Это связано с ремонтом на газопроводе, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Транспорт будет ездить по свободной от ремонта полосе движения.
Также с 4 июня по 15 августа перекроют движение транспорта в пер. Каплуновском, на участке от ул. Манизера до ул. Искусств.
Это связано с реконструкцией тепловых сетей в пер. Каплуновском.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам Манизера, Дарвина, Героев Спасателей, Григория Сковороды, пер. Синельникова и др.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 18:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перекресток ул. Чернышевской и ул. Скрипника перекроют до 30 июня для транспорта, сообщает Харьковский горсовет.".