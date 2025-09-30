“Така математика війни”: чому ЗСУ відступають на Борівському напрямку

Микола Волохов, командир підрозділу “Terrа” 3-ї ОШБр, розповів в етері нацмарафону про ситуацію на Борівському напрямку.

За його словами, інтенсивність боїв на Борівському напрямку знизилася приблизно на 15-20%. Все через те, що приходить осінь, зелені стає менше.

“Війна дуже залежна від пори року, від погоди, від того, що відбувається – чи є листя на деревах, так звана зеленка, чи можна там ховатися, чи заливає бліндажі, чи не заливає бліндажі, який тип ґрунту, різний тип ґрунту по-різному реагує на воду. Чорноземи, наприклад, коли чорнозем розмиває, і ці ґрунти перетворюються на таке в’язке болото, яке налипає прямо по кілограму, по два на черевики, і дуже важко переміщатися. У тому числі це проблема для техніки. Техніка буде грузнути. І зараз відбувається цей перехід, і відповідно змінюється тактика ворога. Вони ще застосовують те, чим воювали, умовно, минулого тижня, але стає холодніше, вже починають йти дощі, і тому ми припускаємо зараз істотне зниження ефективності. За останній, минулий тиждень ми ведемо статистику в зоні відповідальності 3 ОШБр, яка стоїть, скажімо так, в центрі нашої, умовно так, не буду точно говорити позиції, але в центрі нашої оборонної фігури 3-го армійського корпусу. Там інтенсивність штурмів знизилася відсотків на 15-20″, – зазначив командир.

Також він прокоментував розширення “сірої зони” в районі Борівської Андріївки та Загризового. За словами командира, відступ ЗСУ на цій ділянці фронту зовсім не означає, що ці території не є важливими і їх вирішили віддати без бою.

“Це така математика війни. Іноді буває навпаки, що певні позиції не мають такої цінності. І їх можна віддавати для подальшого відбиття. І ми так неодноразово робили. Наприклад, на Херсоні, коли це все тільки починалося, то прямо так відійшли з позиції, коли виїжджали росіяни, тому що вона була погано окопана і потім артилерією знищили дуже велику кількість піхоти і техніки. Тому є такі оперативні штуки. Карта Deep State, дуже це добре відображає, дуже оперативно. Насправді ми іноді самі дивимося, що там у сусідів відбувається. І там воно з’являється трохи раніше, ніж ми це дізнаємося з доповідей. Тому, друзі, не треба, скажімо так, негативні емоції відчувати з цього приводу. Так, звичайно, завжди погано, коли вони рухаються вперед, але іноді це оперативно необхідно і ми від цього отримуємо більше”, – пояснив Волохов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”