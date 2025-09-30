«Такая математика войны»: почему ВСУ отступают на Боровском направлении

Николай Волохов, командир подразделения “Terrа” 3-й ОШБр рассказал в эфире нацмарафона о ситуации на Боровском направлении.

По его словам, интенсивность боев на Боровском направлении снизилась примерно на 15-20%. Все из-за того, что приходит осень, зелени становится меньше.

«Война очень зависима от времени года, от погоды, от того, что происходит – есть ли листья на деревьях, так называемая зеленка, можно ли там скрываться, заливает ли блиндажи, не заливает ли блиндажи, какой тип почвы, разный тип почвы по-разному реагирует на воду. Черноземы, например, когда чернозем размывает, и эти почвы превращаются в такое вязкое болото, которое налипает прямо по килограмму, по два на ботинки, и очень тяжело перемещаться. В том числе это проблема для техники. Техника будет вязнуть, и сейчас происходит этот переход, и соответственно меняется тактика врага. Они еще применяют то, чем воевали, условно, на прошлой неделе, но становится холоднее, уже начинают идти дожди, и поэтому мы предполагаем сейчас существенное снижение эффективности. За последнюю, за прошедшую неделю мы ведем статистику в зоне ответственности 3 ОШБр, которая стоит, скажем так, в центре нашей, условно да, не буду точно говорить позиции, но в центре нашей фигуры оборонной 3-го армейского корпуса. Там интенсивность штурмов снизилась процентов на 15-20», – отметил воин.

Также он прокомментировал расширение «серой зоны» в районе Боровской Андреевки и Загрызово. По словам командира, отступление ВСУ на этом участке фронта вовсе не означает, что эти территории неважны и их решили отдать без боя.

«Это такая математика войны. Иногда бывает наоборот, что определенные позиции они не имеют такой ценности. И их можно отдавать для последующего отражения. И мы так неоднократно поступали. Например, на Херсоне, когда это все только начиналось, то прямо так отошли с позиции, когда уезжали россияне, потому что она была плохо окопана и затем артиллерией уничтожили очень большое количество пехоты и техники. Потому есть такие оперативные штуки. Карта, Deep State, очень это хорошо отражает, очень оперативно. На самом деле мы иногда сами смотрим, что там у соседей происходит. И там оно появляется раньше немного, чем мы это узнаем по докладам. Поэтому, друзья, не надо, скажем так, негативные эмоции испытывать по этому поводу. Да, конечно, всегда плохо, когда они двигаются вперед, но иногда это оперативно необходимо и мы от этого получаем больше», – объяснил Волохов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»