Де на Харківщині відбуваються зараз бої – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:57   03.10.2025
Оксана Якушко
Де на Харківщині відбуваються зараз бої – Генштаб ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Шість штурмів росіян на Південно-Слобожанському напрямку зупинили українські воїни, повідомив Генштаб ЗСУ.

Атаки відбувалися сьогодні біля населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше. Наразі тривають ще три бої.

На Куп’янському напрямку від початку доби росіяни один раз атакували біля населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку росіяни влаштували сьогодні дев’ять штурмів біля населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське. Три бої тривають досі.

Читайте також: Чи почали виїжджати люди з Харкова та області перед зимою – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
