Де на Харківщині відбуваються зараз бої – Генштаб ЗСУ

Шість штурмів росіян на Південно-Слобожанському напрямку зупинили українські воїни, повідомив Генштаб ЗСУ.

Атаки відбувалися сьогодні біля населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше. Наразі тривають ще три бої.

На Куп’янському напрямку від початку доби росіяни один раз атакували біля населеного пункту Піщане.

На Лиманському напрямку росіяни влаштували сьогодні дев’ять штурмів біля населених пунктів Греківка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі та Торське. Три бої тривають досі.