Live
  • Пт 03.10.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Где на Харьковщине идут сейчас бои – Генштаб ВСУ

Фронт 17:57   03.10.2025
Оксана Якушко
Где на Харьковщине идут сейчас бои – Генштаб ВСУ Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Шесть штурмов россиян на Южно-Слобожанском направлении остановили украинские воины, сообщил Генштаб ВСУ.

Атаки россиян происходили возле населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое. Сейчас все еще продолжаются три боя.

На Купянском направлении россияне один раз сегодня атаковали у населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении россияне устроили сегодня девять штурмов возле населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодец и Торское. Три боя продолжаются до сих пор.

Читайте также: Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов
03.10.2025, 13:51
Новости Харькова — главное 3 октября: убиты свиньи, атака на объекты Нафтогаза
Новости Харькова — главное 3 октября: убиты свиньи, атака на объекты Нафтогаза
03.10.2025, 16:49
Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина
Самая масштабная атака на газовую инфраструктуру: под ударом и Харьковщина
03.10.2025, 14:45
Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео)
Военный армии РФ застрелил трех жителей на оккупированной Харьковщине (видео)
03.10.2025, 17:35
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
02.10.2025, 14:05
Перекресток в центре Харькова перекроют для транспорта на следующей неделе
Перекресток в центре Харькова перекроют для транспорта на следующей неделе
03.10.2025, 18:41

Новости по теме:

03.10.2025
О 12 боях в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ
02.10.2025
На севере Харьковщины идет бой — Генштаб сообщил о ситуации на фронте
02.10.2025
Генштаб сообщил о 13 попытках россиян прорваться на Харьковщине
01.10.2025
Где пытались наступать россияне и сколько атак РФ отбили СОУ – Генштаб
30.09.2025
В Генштабе рассказали, сколько атак РФ отбили ВСУ на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Где на Харьковщине идут сейчас бои – Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2025 в 17:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть штурмов россиян на Южно-Слобожанском направлении остановили украинские воины, сообщил Генштаб ВСУ.".