Где на Харьковщине идут сейчас бои – Генштаб ВСУ

Шесть штурмов россиян на Южно-Слобожанском направлении остановили украинские воины, сообщил Генштаб ВСУ.

Атаки россиян происходили возле населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое. Сейчас все еще продолжаются три боя.

На Купянском направлении россияне один раз сегодня атаковали у населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении россияне устроили сегодня девять штурмов возле населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодец и Торское. Три боя продолжаются до сих пор.