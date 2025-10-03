Где на Харьковщине идут сейчас бои – Генштаб ВСУ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Шесть штурмов россиян на Южно-Слобожанском направлении остановили украинские воины, сообщил Генштаб ВСУ.
Атаки россиян происходили возле населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Красное Первое. Сейчас все еще продолжаются три боя.
На Купянском направлении россияне один раз сегодня атаковали у населенного пункта Песчаное.
На Лиманском направлении россияне устроили сегодня девять штурмов возле населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодец и Торское. Три боя продолжаются до сих пор.
