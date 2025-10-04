Live
Про нову тактику ворога на півночі Харківщини розповів воїн

Україна 21:03   04.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ситуація на півночі Харківської області залишається під контролем СОУ, констатував старший аналітик батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ “Хартія” із позивним “Фенікс”.

Водночас противник постійно намагається наступати, але українські захисники стримують атаки ворога. Переважно росіяни штурмують малими піхотними групами по дві-три людини, їх прикривають дрони, розповів боєць.

“Тактика, звичайно, змінилася у ворога. Востаннє, коли була застосована бронетехніка, це було ще в середині травня. Зараз він робить ставку на невеликі піхотні групи. Застосовує іноді для мобільності поодинокі мотоцикли, для підвозу провізії БК до своїх позицій. Завдяки діям наших «мавіків», операторів, які їх бачать ще здалеку, завдяки нашим крилам розвідника, ми їх відстежуємо ще на під’їзді, готуємося їх приймати вже на підході до їхньої другої лінії оборони. Тактика змінюється, війна не стоїть на місці, на жаль, і намагаємося боротися, наскільки це можливо. Намагаємося боротися всіма засобами, які є в наявності”, – розповів воїн.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Найбільше, зазначив він, докучають дрони-ждуни.

“Противник активно застосовує дрони розвідники та FPV-дрони на ураження і на так звані засідки. Дрони розвідники, вилітаючи, шукають підходи до наших рубежів для підвозу техніки піхоти, ставлять засідки на FPV-дронах”, – додав воїн.

Читайте також: РФ знову взялася за удари по енергетиці, що з Куп’янськом – огляд фронту

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
04.10.2025, 21:03
