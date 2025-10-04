О новой тактике врага на севере Харьковщины рассказал воин

Ситуация на севере Харьковской области остается под контролем СОУ, констатировал старший аналитик батальона оперативного назначения 13-ой бригады НГУ «Хартия» с позывным «Феникс».

В то же время противник постоянно пытается наступать, но украинские защитники сдерживают атаки врага. Преимущественно россияне штурмуют малыми пехотными группами по два-три человека, их прикрывают дроны, рассказал боец.

«Тактика, конечно, изменилась у врага. В последний раз, когда была применена бронетехника, это было еще в середине мая. Теперь он делает ставку на небольшие пехотные группы. Применяет иногда для мобильности единичные мотоциклы, для отвоза провизии БК на свои позиции. Благодаря действиям наших «мавиков», операторов, которые их видят еще издали, благодаря нашим крыльям разведчика, мы их отслеживаем еще на подъезде, готовимся их принимать уже на подходе ко второй линии обороны. Тактика меняется, война не стоит на месте, к сожалению, и стараемся сражаться, насколько это возможно. Стараемся бороться всеми средствами, которые есть в наличии», – объяснил военный.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Больше всего, отметил он, досаждают дроны-ждуны.

«Противник активно применяет дроны разведчики и FPV-дроны на поражение и на так называемые засады. Дроны разведчики, вылетая, ищут подходы к нашим рубежам для подвоза техники пехоты, ставят засады на FPV-дронах», – добавил воин.