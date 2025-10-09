Live
Де на Харківщині було найбільше боїв сьогодні, 9 жовтня – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:22   09.10.2025
Оксана Якушко
Де на Харківщині було найбільше боїв сьогодні, 9 жовтня – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

16 разів атакували росіяни на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

Як передає МГ «Об’єктив», окупанти намагалися наступати біля Вовчанська, Строївки, Западного, Довгенького та в бік Дворічанського, Колодязного та Бологівки.

Трохи менше атак було сьогодні на Лиманському напрямку – росіяни штурмували українські позиції дев’ять разів. Бої точилися біля населених пунктів Першотравневе, Карпівка, Колодязі, Новоселівка та в бік Ставок.  Наразі ще два бої тривають.

На Куп’янському росіяни влаштували чотири штурми біля Степової Новоселівки, Куп’янська та Іванівки, усіх їх відбили. Але ще два бої тривають.

Читайте також: Порушення мовного закону: з Харкова та області активно надходять скарги

Автор: Оксана Якушко
