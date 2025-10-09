Live
  • Чт 09.10.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.4
  • EUR 48.14

Где на Харьковщине было больше всего боев сегодня, 9 октября — Генштаб ВСУ

Фронт 17:22   09.10.2025
Оксана Якушко
Где на Харьковщине было больше всего боев сегодня, 9 октября — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

16 раз атаковали россияне на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

Как передает МГ «Объектив», оккупанты пытались наступать возле Волчанска, Строевки, Западного, Довгенького и в сторону Двуречанского, Колодезного и Бологовки.

Чуть меньше атак было сегодня на Лиманском направлении – россияне штурмовали украинские позиции девять раз. Бои шли у населенных пунктов Первомайское, Карповка, Колодцы, Новоселовка и в сторону Ставок. Пока еще два боя продолжаются.

На Купянском россияне устроили четыре штурма у Степной Новоселовки, Купянска и Ивановки, их отбили. Но еще два боя продолжаются.

Читайте также: Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова
Будут ли вводить в Харькове графики отключений света: комментарий Терехова
09.10.2025, 16:36
Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы
Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы
09.10.2025, 12:35
Новости Харькова — главное 9 октября: расстрел в Купянске, ждать ли графиков
Новости Харькова — главное 9 октября: расстрел в Купянске, ждать ли графиков
09.10.2025, 17:25
Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 октября 2025: какой праздник и день в истории
09.10.2025, 06:00
Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову
Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову
09.10.2025, 12:13
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
07.10.2025, 14:46

Новости по теме:

08.10.2025
Больше всего боев на севере Харьковской области — Генштаб ВСУ
07.10.2025
7 октября горячее всего на севере Харьковщины – Генштаб ВСУ
01.10.2025
Враг сегодня «затих» на Купянщине? Генштаб не сообщает об атаках
29.09.2025
Возле Волчанска идет бой, на Купянском направлении – затишье: ГШ на 16:00
27.09.2025
Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Где на Харьковщине было больше всего боев сегодня, 9 октября — Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 октября 2025 в 17:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 раз атаковали россияне на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".