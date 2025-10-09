Где на Харьковщине было больше всего боев сегодня, 9 октября — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
16 раз атаковали россияне на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.
Как передает МГ «Объектив», оккупанты пытались наступать возле Волчанска, Строевки, Западного, Довгенького и в сторону Двуречанского, Колодезного и Бологовки.
Чуть меньше атак было сегодня на Лиманском направлении – россияне штурмовали украинские позиции девять раз. Бои шли у населенных пунктов Первомайское, Карповка, Колодцы, Новоселовка и в сторону Ставок. Пока еще два боя продолжаются.
На Купянском россияне устроили четыре штурма у Степной Новоселовки, Купянска и Ивановки, их отбили. Но еще два боя продолжаются.
Читайте также: Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где на Харьковщине было больше всего боев сегодня, 9 октября — Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 октября 2025 в 17:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 раз атаковали россияне на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".