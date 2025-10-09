Где на Харьковщине было больше всего боев сегодня, 9 октября — Генштаб ВСУ

16 раз атаковали россияне на Южно-Слобожанском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

Как передает МГ «Объектив», оккупанты пытались наступать возле Волчанска, Строевки, Западного, Довгенького и в сторону Двуречанского, Колодезного и Бологовки.

Чуть меньше атак было сегодня на Лиманском направлении – россияне штурмовали украинские позиции девять раз. Бои шли у населенных пунктов Первомайское, Карповка, Колодцы, Новоселовка и в сторону Ставок. Пока еще два боя продолжаются.

На Купянском россияне устроили четыре штурма у Степной Новоселовки, Купянска и Ивановки, их отбили. Но еще два боя продолжаются.