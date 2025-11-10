«Парасолі завтра – обов’язково!»: погода в Харкові та області на 11 листопада

У вівторок, 11 листопада, у Харкові та області йтиме дощ. По області місцями злива, а вночі та вранці туман.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 8 градусів тепла, вдень – від 10 до 12, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 4 до 9 тепла, вдень – від 8 до 13 градусів.

Вітер південно-західний – 5-10 м/с.

За даними синоптикині Наталки Діденко, дощі в Україну принесе циклон Niksala, він рухається із південного заходу Європи.

“Вже навіть сьогодні ввечері нічогенькі дощі з’являться на Вінниччині, півночі Одещини, частині Хмельниччини, Черкащини та у Чернівецькій області. А вже завтра, 11 листопада, впродовж дня дощі йтимуть у більшості областей, разом із циклоном, рух нової дощової погоди – із південного заходу на північний схід України. То ж парасолі завтра – обов’язково!” – попередила Діденко.