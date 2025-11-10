«Зонтики завтра — обязательно!»: погода в Харькове и области на 11 ноября
Во вторник, 11 ноября, в Харькове и области будет идти дождь. По области местами ливень, а ночью и утром туман.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем – от 10 до 12, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 4 до 9 тепла, днем – от 8 до 13 градусов.
Ветер юго-западный – 5-10 м/с.
По данным синоптика Натальи Диденко, дожди в Украину принесет циклон Niksala, он движется с юго-запада Европы.
«Уже сегодня вечером небольшие дожди появятся в Винницкой области, на севере Одесской области, в части Хмельницкой области, Черкасской области и в Черновицкой области. А уже завтра, 11 ноября, в течение дня дожди будут идти в большинстве областей, вместе с циклоном, движение новой дождливой погоды — с юго-запада на северо-восток Украины. Так что зонтики завтра — обязательно!» — предупредила Диденко.
