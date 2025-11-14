Без опадів, але зі шквалами: погода в Харкові та області на 15 листопада
У суботу, 15 листопада, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без істотних опадів.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 5 градусів тепла, вдень – від 9 до 11, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі буде від 1 до 6 тепла, вдень – від 7 до 12 градусів.
Вітер південно-західний – 7-12 м/с, вранці та вдень пориви – 15-20 м/с.
«У суботу до України завітає атмосферний фронт, який зумовить невеликі дощі на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. На решті території України завтра без істотних опадів. У неділю – уважно – очікується у більшості областей України, окрім півдня, похолодання до +3+8 градусів! Понеділок знову побуде теплішим, а ось 19-20 листопада на заході, півночі та подекуди у центральних областях істотно похолоднішає! Словом, листопад осіннішає, погода буде “круть-верть”, все, як о цій сезонній порі», — пише синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте також: Синоптики попередили про небезпечну погоду у Харкові та області у суботу
