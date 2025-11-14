Синоптики попередили про небезпечну погоду в Харкові та області в суботу

У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 15 листопада.

«Вранці та вдень 15 листопада по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Жителів закликали бути уважними та обережними.

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями тумани, інформували в Регіональному центрі з гідрометеорології. У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, вдень – від 8 до 10. По області температура повітря вночі буде від 0 до 5 тепла, вдень – від 6 до 11 градусів. Вітер південно-східний – 7-12 м/с.