Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу
Фото: Олег Синегубов
В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 15 ноября.
«Утром и днем 15 ноября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.
Жителей призывали быть внимательными и осторожными.
Напомним, сегодня, 14 ноября, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии. В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем от 8 до 10. По области температура воздуха ночью будет от 0 до 5 тепла, днем от 6 до 11 градусов. Ветер юго-восточный – 7-12 м/с.
Читайте также: Завершается акция от Харьковского зоопарка: когда и как разыграют подарки
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 12:48;