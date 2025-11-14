Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу

В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 15 ноября.

«Утром и днем ​​15 ноября по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Жителей призывали быть внимательными и осторожными.

Напомним, сегодня, 14 ноября, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии. В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, днем ​​от 8 до 10. По области температура воздуха ночью будет от 0 до 5 тепла, днем ​​от 6 до 11 градусов. Ветер юго-восточный – 7-12 м/с.