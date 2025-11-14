Без осадков, но со шквалами: прогноз погоды в Харькове и области на 15 ноября
В субботу, 15 ноября, в Харькове и области – переменная облачность. Без существенных осадков.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем – от 9 до 11, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 1 до 6 тепла, днем – от 7 до 12 градусов.
Ветер юго-западный — 7-12 м/с, утром и днем порывы — 15-20 м/с.
«В субботу в Украину придет атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумщине. На остальной территории Украины завтра без существенных осадков. В воскресенье — внимание — ожидается в большинстве областей Украины, кроме юга, похолодание до +3 — +8 градусов! Понедельник снова будет теплее, а вот 19-20 ноября на западе, севере и местами в центральных областях существенно похолодает! Словом, ноябрь становится более осенним, погода будет «круть-верть», все, как в это время года», — пишет синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу
