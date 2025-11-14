Live

Без осадков, но со шквалами: прогноз погоды в Харькове и области на 15 ноября

Погода 20:03   14.11.2025
Елена Нагорная
Без осадков, но со шквалами: прогноз погоды в Харькове и области на 15 ноября

В субботу, 15 ноября, в Харькове и области – переменная облачность. Без существенных осадков.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем – от 9 до 11, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью будет от 1 до 6 тепла, днем – от 7 до 12 градусов.

Ветер юго-западный — 7-12 м/с, утром и днем порывы — 15-20 м/с.

«В субботу в Украину придет атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумщине. На остальной территории Украины завтра без существенных осадков. В воскресенье — внимание — ожидается в большинстве областей Украины, кроме юга, похолодание до +3 — +8 градусов! Понедельник снова будет теплее, а вот 19-20 ноября на западе, севере и местами в центральных областях существенно похолодает! Словом, ноябрь становится более осенним, погода будет «круть-верть», все, как в это время года», — пишет синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно
Днем сегодня, 14 ноября, в Харькове слышали взрыв: что известно
14.11.2025, 14:03
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
13.11.2025, 20:35
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар, угрозы вдове-ресторатору
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар, угрозы вдове-ресторатору
14.11.2025, 18:00
Пролетел около 145 км: предварительно, реактивный КАБ ударил по Лозовой (фото)
Пролетел около 145 км: предварительно, реактивный КАБ ударил по Лозовой (фото)
14.11.2025, 16:48
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу
Синоптики предупредили об опасной погоде в Харькове и области в субботу
14.11.2025, 12:48
Как будут отключать свет в Харькове и области 15 ноября — график
Как будут отключать свет в Харькове и области 15 ноября — график
14.11.2025, 20:26

Новости по теме:

14.11.2025
Без осадков, но со шквалами: прогноз погоды в Харькове и области на 15 ноября
14.11.2025
Российский дрон убил полицейского на Харьковщине
14.11.2025
Ремонтировать лицей без укрытия собрались в Харькове за 58 млн грн — ХАЦ
14.11.2025
Переезд на Салтовке закроют для транспорта и изменят маршруты трамваи
14.11.2025
80-летняя жительница Харьковщины нашла у подъезда российский FPV и погибла


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Без осадков, но со шквалами: прогноз погоды в Харькове и области на 15 ноября», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 20:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 15 ноября, в Харькове и области – переменная облачность. Без существенных осадков.".