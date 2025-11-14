Трамвай №12 відновить роботу в Харкові

Рух трамвая №12 від розворотного кола «Вокзал «Харків-Пасажирський» до розворотного кола «Центральний парк» буде відновлений з 15 листопада.

Про це повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міськради.

У зв’язку із цим тимчасовий автобус №12 припинить роботу.

Крім того, з 14 листопада відновлена робота тролейбусів №2 та 18 за основними маршрутами.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, Трамвайний переїзд на перехресті вулиць Академіка Павлова та Тюринської у Харкові ремонтуватимуть з 9:00 15 листопада до 16:00 20 листопада, у зв’язку з чим рух транспорту через нього буде заборонений. Крім того, щодня з 9:00 до 16:00 з 15 по 18 листопада буде припинений рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від пров. Салтівського до вул. Нескорених.