Трамвай №12 відновить роботу в Харкові
Рух трамвая №12 від розворотного кола «Вокзал «Харків-Пасажирський» до розворотного кола «Центральний парк» буде відновлений з 15 листопада.
Про це повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міськради.
У зв’язку із цим тимчасовий автобус №12 припинить роботу.
Крім того, з 14 листопада відновлена робота тролейбусів №2 та 18 за основними маршрутами.
Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, Трамвайний переїзд на перехресті вулиць Академіка Павлова та Тюринської у Харкові ремонтуватимуть з 9:00 15 листопада до 16:00 20 листопада, у зв’язку з чим рух транспорту через нього буде заборонений. Крім того, щодня з 9:00 до 16:00 з 15 по 18 листопада буде припинений рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від пров. Салтівського до вул. Нескорених.
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: новини Харкова, трамвай, транспорт;
Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 21:21;