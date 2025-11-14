Переїзд на Салтівці закриють для транспорту і змінять маршрути трамваї
Трамвайний переїзд на перехресті вулиць Академіка Павлова та Тюринської у Харкові ремонтуватимуть з 9:00 15 листопада до 16:00 20 листопада, у зв’язку з чим рух транспорту через нього буде заборонений.
Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Тюрінською, Олександра Подольського, Академіка Павлова та іншими, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.
Крім того, щодня з 9:00 до 16:00 з 15 по 18 листопада буде припинений рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від пров. Салтівського до вул. Нескорених.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове»;
№30: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський».
На період змін курсуватиме тимчасовий автобус №2: автостанція «Салтівська» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Захисників України».
Нагадаємо, як повідомляла МГ “Об’єктив”, реалізація проєкту розвитку метрополітену в Харкові триває. У співпраці з Європейським інвестиційним банком місто, як і раніше, планує купити вагони, побудувати підземне депо та дві нові станції.
