Переезд на Салтовке закроют для транспорта и изменят маршруты трамваи
Трамвайный переезд на перекрестке улиц Академика Павлова и Тюринской в Харькове будут ремонтировать с 9:00 15 ноября до 16:00 20 ноября, в связи с чем движение транспорта через него будет запрещено.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Тюринской, Александра Подольского, Академика Павлова и другим, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Кроме того, ежедневно с 9:00 до 16:00 с 15 по 18 ноября будет приостановлено движение трамваев на улице Академика Павлова, на участке от переулка Салтовского до улицы Непокоренных.
В это время трамваи будут курсировать так:
№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;
№27: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Защитников Украины — ул. Молочная — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново»;
№30: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — ул. Моисеевская — ул. Веринская — въезд Семиградский — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — пл. Сергиевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский».
На период изменений будет курсировать временный автобус №2: автостанция «Салтовская» — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — ст. м. «Защитников Украины».
Напомним, как сообщала МГ «Объектив», реализация проекта по развитию метрополитена в Харькове продолжается. В сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком город по-прежнему планирует купить вагоны, построить подземное депо и две новые станции.
