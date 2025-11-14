Трамвай №12 возобновит работу в Харькове
Движение трамвая №12 от разворотного круга «Вокзал «Харьков-Пассажирский» до разворотного круга «Центральный парк» будет возобновлено с 15 ноября.
Об этом сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.
В связи с этим временный автобус №12 прекратит работу.
Кроме того, с 14 ноября возобновлена работа троллейбусов №2 и 18 по основным маршрутам.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», трамвайный переезд на перекрестке улиц Академика Павлова и Тюринской в Харькове будут ремонтировать с 9:00 15 ноября до 16:00 20 ноября, в связи с чем движение транспорта через него будет запрещено. Кроме того, ежедневно с 9:00 до 16:00 с 15 по 18 ноября будет приостановлено движение трамваев на улице Академика Павлова, на участке от переулка Салтовского до улицы Непокоренных.
Читайте также: Восстановление поврежденного дома на Салтовке: что уже сделали (фото)
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: новости Харькова, трамвай, транспорт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Трамвай №12 возобновит работу в Харькове», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 21:21;