Трамвай №12 возобновит работу в Харькове

Транспорт 21:21   14.11.2025
Елена Нагорная
Трамвай №12 возобновит работу в Харькове Фото: Василий Голосный

Движение трамвая №12 от разворотного круга «Вокзал «Харьков-Пассажирский» до разворотного круга «Центральный парк» будет возобновлено с 15 ноября.

Об этом сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.

В связи с этим временный автобус №12 прекратит работу.

Кроме того, с 14 ноября возобновлена работа троллейбусов №2 и 18 по основным маршрутам.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», трамвайный переезд на перекрестке улиц Академика Павлова и Тюринской в Харькове будут ремонтировать с 9:00 15 ноября до 16:00 20 ноября, в связи с чем движение транспорта через него будет запрещено. Кроме того, ежедневно с 9:00 до 16:00 с 15 по 18 ноября будет приостановлено движение трамваев на улице Академика Павлова, на участке от переулка Салтовского до улицы Непокоренных.

Автор: Елена Нагорная
