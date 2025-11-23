Live

Бої йдуть на півночі Харківщини та в районі Степової Новоселівки – Генштаб

Фронт 16:13   23.11.2025
Оксана Горун
Бої йдуть на півночі Харківщини та в районі Степової Новоселівки – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 23 листопада поінформував, що на Харківщині ворог протягом дня атакував уже чотири рази.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове. Одне боєзіткнення триває дотепер. На Куп’янському напрямку точиться бій у районі Степової Новоселівки“, – сказано у зведенні ГШ.

Активізувалися окупанти на сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку. Якщо минулої доби там було два бої, то 23 листопада зафіксували вже шість. Зокрема, ворог атакував у бік населеного пункту Новий Мир – в Ізюмському районі Харківської області. Один бій ще триває.

Загалом на фронті в Україні від початку доби сталося вже 117 бойових зіткнень.

Читайте також: Ситуація навколо Куп’янська дещо гірша, ніж у ньому самому — Трегубов

Автор: Оксана Горун
