Бої йдуть на півночі Харківщини та в районі Степової Новоселівки – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 23 листопада поінформував, що на Харківщині ворог протягом дня атакував уже чотири рази.

“На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове. Одне боєзіткнення триває дотепер. На Куп’янському напрямку точиться бій у районі Степової Новоселівки“, – сказано у зведенні ГШ.

Активізувалися окупанти на сусідньому з Харківщиною Лиманському напрямку. Якщо минулої доби там було два бої, то 23 листопада зафіксували вже шість. Зокрема, ворог атакував у бік населеного пункту Новий Мир – в Ізюмському районі Харківської області. Один бій ще триває.

Загалом на фронті в Україні від початку доби сталося вже 117 бойових зіткнень.