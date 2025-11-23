Бои идут на севере Харьковщины и в районе Степовой Новоселовки — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 23 ноября проинформировал, что в Харьковской области враг в течение дня атаковал уже четырежды.

«На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Купянском направлении идет бой в районе Степовой Новоселовки», — сказано в сводке ГШ.

Активизировались оккупанты на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении. Еще за прошедшие сутки там было два боя, то 23 ноября зафиксировали уже шесть. В том числе враг атаковал в сторону населенного пункта Новый Мир — в Изюмском районе Харьковской области. Один бой еще продолжается.

В целом на фронте в Украине с начала суток произошло уже 117 боевых столкновений.