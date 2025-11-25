У Харкові встановили ультразвукові пристрої: навіщо, чи безпечно для людей

У Саржиному яру на дитячому майданчику встановили ультразвукові пристрої для відлякування гризунів, повідомили в Харківській міськраді.

В СКП «Харківзеленбуд» пояснили, що останнім часом у цій зоні значно збільшилася популяція пацюків, що створює потенційну загрозу для здоров’я відвідувачів цієї локації.

«Відлякувачі працюють за гуманним принципом: вони генерують ультразвукові хвилі, які змушують гризунів залишати територію. Ці пристрої є абсолютно безпечними для дітей, а також для птахів та домашніх тварин, оскільки вони не сприймають цей діапазон частот», – зазначили на підприємстві.

