В Харькове установили ультразвуковые устройства: зачем, безопасно ли для людей

Общество 14:43   25.11.2025
Виктория Яковенко
В Харькове установили ультразвуковые устройства: зачем, безопасно ли для людей

В Саржином яру на детской площадке установили ультразвуковые устройства для отпугивания грызунов, сообщили в Харьковском горсовете.

В СКП «Харьковзеленстрой» объяснили, что в последнее время в этой зоне значительно увеличилась популяция крыс, что создает потенциальную угрозу для здоровья посетителей этой локации.

«Отпугиватели работают по гуманному принципу: они генерируют ультразвуковые волны, заставляющие грызунов покидать территорию. Эти устройства абсолютно безопасны для детей, а также для птиц и домашних животных, поскольку они не воспринимают этот диапазон частот», — сказали на предприятии.

отпугиватели установили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет
отпугиватели установили в Харькове
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, 24 ноября, работники СКП «Харьковзеленстрой» убрали большую вербу в Саржином яру. Коммунальщики объяснили, что дерево в любой момент могло завалиться на дорожку.

