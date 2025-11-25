В Харькове установили ультразвуковые устройства: зачем, безопасно ли для людей
В Саржином яру на детской площадке установили ультразвуковые устройства для отпугивания грызунов, сообщили в Харьковском горсовете.
В СКП «Харьковзеленстрой» объяснили, что в последнее время в этой зоне значительно увеличилась популяция крыс, что создает потенциальную угрозу для здоровья посетителей этой локации.
«Отпугиватели работают по гуманному принципу: они генерируют ультразвуковые волны, заставляющие грызунов покидать территорию. Эти устройства абсолютно безопасны для детей, а также для птиц и домашних животных, поскольку они не воспринимают этот диапазон частот», — сказали на предприятии.
Напомним, 24 ноября, работники СКП «Харьковзеленстрой» убрали большую вербу в Саржином яру. Коммунальщики объяснили, что дерево в любой момент могло завалиться на дорожку.
