Мати «тривожну валізку» з павербанком. Поради харків’янам від енергетиків

До чого готуватися мешканцям Харкова та області цієї зими та, що мати на випадок блекауту, розповів заступник начальника центральної диспетчерської служби АТ «Харківобленерго» Ігор Ілюхін, передає ХОВА.

«Конкретних порад немає. Як кажуть у всій країні: всі повинні мати свою «тривожну валізку» з павербанком, якщо це приватне домоволодіння – генератори, сонячні панелі. Вони потрібні будуть. Тому що ми бачимо, що ситуація з обстрілами стає все гіршою. Ворог намагається нас повністю занурити у блекаут. Ми повинні бути до цього готові», – сказав Ілюхін.

І додав, що енергетики мають готуватися до відновлення, а люди – з розумінням до цього ставитись. Адже, пояснюють в обленерго, відключення – це не недбалість чи непрофесіоналізм фахівців, а лише подолання важких наслідків ударів РФ.

«Руйнації дуже великі і їхній термін відновлення займає дуже багато часу. Тому що пошкоджується обладнання, яке довго виготовляється. Його купити на ринку просто неможливо. Воно робиться під замовлення, терміни доставки. Так, заживлюється за резервними схемами, але вони також обмежені. Вони можуть перевантажуватись. Тому кожна людина має бути готова до свого маленького блекауту», – підсумував Ілюхін.