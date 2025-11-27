Иметь «тревожный чемоданчик» с павербанком. Советы харьковчанам от энергетиков

К чему готовиться жителям Харькова и области этой зимой и, что иметь на случай блэкаута, рассказал заместитель начальника центральной диспетчерской службы АО «Харьковоблэнерго» Игорь Илюхин, передает ХОВА.

«Конкретных советов нет. Как говорят по всей стране: все должны иметь свой «тревожный чемоданчик» с павербанком, если это частное домовладение – генераторы, солнечные панели. Они нужны будут. Потому что мы видим, что ситуация с обстрелами становится все хуже. Враг пытается нас полностью погрузить в блэкаут. Мы должны быть к этому готовы», – сказал Илюхин.

И добавил, что энергетики должны готовиться к восстановлению, а люди — с пониманием к этому относиться. Ведь, объясняют в облэнерго, отключения – это не халатность или непрофессионализм специалистов, а только преодоление тяжелых последствий ударов РФ.

«Разрушения очень значительные и их срок восстановления занимает очень много времени. Потому что повреждается долго производимое оборудование. Его купить на рынке просто невозможно. Оно производится под заказ, сроки доставки. Да, запитывается по резервным схемам, но они также ограничены. Они могут перегружаться. Поэтому каждый человек должен быть готов к своему маленькому блэкауту», — подытожил Илюхин.