Шик 70-х повертається: як стилізувати взуття на платформі та підборах у сучасному гардеробі

Мода циклічна, і зараз ми переживаємо тріумфальне повернення епохи диско-часу максималізму, вінілу і, найголовніше, неймовірного взуття. Взуття на високій платформі та стійкому підборі перестало бути елементом ретро-костюму і впевнено зайняло місце у найактуальніших колекціях. Розповідаємо, як інтегрувати акцентне взуття у сучасний гардероб.

Баланс обсягів

Секрет успіху при стилізації потужного взуття полягає в тому, щоб не перевантажити образ. Якщо ви вибрали платформу та високий каблук, решта одягу повинна або повторювати ефект, або, навпаки, служити стриманим фоном.

Один із найефектніших прийомів — поєднання такого взуття з прямими або злегка розкльошеними брюками-палаццо, які майже повністю закривають халяву. Штани повинні бути досить довгими, щоб приховати платформу, залишивши на увазі лише мисок та частину підбора. Це створює ілюзію довгих ніг.

Матеріали та фактури

Чоботи в стилі 70-х часто виготовлені з глянсової шкіри, замші або навіть оксамиту. Для сучасного образу уникайте надлишку синтетики та віддавайте перевагу якісним, благородним матеріалам.

Наприклад, для осені та зими найкращим вибором є класичні чоботи жіночі на підборах, виконані із щільної матової шкіри. Вони забезпечують потрібну структурність і не виглядають дешево, навіть при вражаючій висоті платформи.

Сучасні комбінації

Щоб уникнути дослівного цитування епохи, поєднуйте взуття 70-х з елементами інших десятиліть та стилів:

романтика + драма – чоботи на платформі і плаття-міді;

спорт-шик + ретро – взуття на підборах та широкі спортивні штани або джогери (важливо, щоб штани були із щільної тканини, що тримає форму);

класика + акцент – строгий оверсайз-костюм із брюками-кльошами та яскраві замшеві чоботи на платформі;

мінімалізм + геометрія – простий трикотажний тотал-лук (сукня-лапша) та взуття з вираженим квадратним мисом;

денім + фактура – джинси-кльош з високою талією та шкіряні чоботи.

Каблук як мистецтво: обираємо форму

На відміну від тонкої шпильки, 70-ті пропонують стійкість та геометрію. Сьогодні в моді кілька форм підбору:

масивний блок – найвідоміший елемент епохи;

каблук-трапеція – розширюється донизу, надаючи взуття архітектурний вигляд;

стовпчик – класична, але висока форма, що ідеально підходить для чобіт.

Висота та форма каблука – це не просто декор, а спосіб впевнено заявити про себе. Вибирайте ту форму, яка гармонує з вашою ходою та стилем, і пам’ятайте: головний тренд – це комфорт, навіть на запаморочливій висоті.