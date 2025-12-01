Шик 70-х возвращается: как стилизовать обувь на платформе и каблуке в современном гардеробе
Мода циклична, и сейчас мы переживаем триумфальное возвращение эпохи диско — времени максимализма, винила и, самое главное, невероятной обуви. Обувь на высокой платформе и устойчивом каблуке перестала быть элементом ретро-костюма и уверенно заняла место в самых актуальных коллекциях. Рассказываем, как интегрировать акцентную обувь в современный гардероб.
Баланс объемов
Секрет успеха при стилизации массивной обуви заключается в том, чтобы не перегрузить образ. Если вы выбрали платформу и высокий каблук, остальная одежда должна либо повторять эффект, либо, наоборот, служить сдержанным фоном.
Один из самых эффектных приемов — сочетание такой обуви с прямыми или слегка расклешенными брюками-палаццо, которые почти полностью закрывают голенище. Брюки должны быть достаточно длинными, чтобы скрыть платформу, оставив на виду только мысок и часть каблука. Это создает иллюзию длинных ног.
Материалы и фактуры
Сапоги в стиле 70-х часто выполнены из глянцевой кожи, замши или даже бархата. Для современного образа избегайте избытка синтетики и отдавайте предпочтение качественным, благородным материалам.
Например, для осени и зимы лучшим выбором являются классические сапоги женские на каблуке с высоким голенищем, выполненные из плотной матовой кожи. Они обеспечивают нужную структурность и не выглядят дешево, даже при впечатляющей высоте платформы.
Современные комбинации
Чтобы избежать дословного цитирования эпохи, сочетайте обувь 70-х с элементами других десятилетий и стилей:
- романтика + драма — сапоги на платформе и летящее платье-миди;
- спорт-шик + ретро — обувь на каблуке и широкие спортивные брюки или джогеры (важно, чтобы брюки были из плотной ткани, держащей форму);
- классика + акцент — строгий оверсайз-костюм с брюками-клеш и яркие замшевые сапоги на платформе;
- минимализм + геометрия — простой трикотажный тотал-лук (платье-лапша) и обувь с выраженным квадратным мысом;
- деним + фактура — джинсы-клеш с высокой талией и кожаные сапоги.
Каблук как искусство: выбираем форму
В отличие от тонкой шпильки, 70-е предлагают устойчивость и геометрию. Сегодня в моде несколько форм каблука:
- массивный блок — самый узнаваемый элемент эпохи;
- каблук-трапеция — расширяется книзу, придавая обуви архитектурный вид;
- столбик — классическая, но высокая форма, идеально подходящая для сапог.
Высота и форма каблука — это не просто декор, а способ уверенно заявить о себе. Выбирайте ту форму, которая гармонирует с вашей походкой и стилем, и помните: главный тренд — это комфорт, даже на головокружительной высоте.
Новости по теме:
- Категории: Реклама; ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Шик 70-х возвращается: как стилизовать обувь на платформе и каблуке в современном гардеробе», то посмотрите больше в разделе Реклама на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 декабря 2025 в 12:25;