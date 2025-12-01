Live

Шик 70-х возвращается: как стилизовать обувь на платформе и каблуке в современном гардеробе

Ирина Максимова
Шик 70-х возвращается: как стилизовать обувь на платформе и каблуке в современном гардеробе

Мода циклична, и сейчас мы переживаем триумфальное возвращение эпохи диско — времени максимализма, винила и, самое главное, невероятной обуви. Обувь на высокой платформе и устойчивом каблуке перестала быть элементом ретро-костюма и уверенно заняла место в самых актуальных коллекциях. Рассказываем, как интегрировать акцентную обувь в современный гардероб.

Баланс объемов

Секрет успеха при стилизации массивной обуви заключается в том, чтобы не перегрузить образ. Если вы выбрали платформу и высокий каблук, остальная одежда должна либо повторять эффект, либо, наоборот, служить сдержанным фоном.

Один из самых эффектных приемов — сочетание такой обуви с прямыми или слегка расклешенными брюками-палаццо, которые почти полностью закрывают голенище. Брюки должны быть достаточно длинными, чтобы скрыть платформу, оставив на виду только мысок и часть каблука. Это создает иллюзию длинных ног.

Материалы и фактуры

Сапоги в стиле 70-х часто выполнены из глянцевой кожи, замши или даже бархата. Для современного образа избегайте избытка синтетики и отдавайте предпочтение качественным, благородным материалам.

Например, для осени и зимы лучшим выбором являются классические сапоги женские на каблуке с высоким голенищем, выполненные из плотной матовой кожи. Они обеспечивают нужную структурность и не выглядят дешево, даже при впечатляющей высоте платформы.

Современные комбинации

Чтобы избежать дословного цитирования эпохи, сочетайте обувь 70-х с элементами других десятилетий и стилей:

  • романтика + драма — сапоги на платформе и летящее платье-миди;
  • спорт-шик + ретро — обувь на каблуке и широкие спортивные брюки или джогеры (важно, чтобы брюки были из плотной ткани, держащей форму);
  • классика + акцент — строгий оверсайз-костюм с брюками-клеш и яркие замшевые сапоги на платформе;
  • минимализм + геометрия — простой трикотажный тотал-лук (платье-лапша) и обувь с выраженным квадратным мысом;
  • деним + фактура — джинсы-клеш с высокой талией и кожаные сапоги.

Каблук как искусство: выбираем форму

В отличие от тонкой шпильки, 70-е предлагают устойчивость и геометрию. Сегодня в моде несколько форм каблука:

  • массивный блок — самый узнаваемый элемент эпохи;
  • каблук-трапеция — расширяется книзу, придавая обуви архитектурный вид;
  • столбик — классическая, но высокая форма, идеально подходящая для сапог.

Высота и форма каблука — это не просто декор, а способ уверенно заявить о себе. Выбирайте ту форму, которая гармонирует с вашей походкой и стилем, и помните: главный тренд — это комфорт, даже на головокружительной высоте.

Автор: Ирина Максимова
