Люксовая женская обувь: как ухаживать за любимой парой, чтобы она прослужила дольше

Люксовая обувь — серьезные инвестиции, поэтому все модницы мечтают о долговечности брендовых сапог Khaite, туфель Gucci и кроссовок Ferragamo. Сохранить привлекательный вид любимой пары поможет своевременный и правильный уход. Чтобы кожаные и замшевые модели прослужили несколько сезонов, следуйте советам, упомянутым в этой статье.

Уход за люксовой обувью: косметические средства и аксессуары

Если вы приобрели продукцию премиального бренда, например люксовую одежду, обувь и аксессуары Гуччи, позаботьтесь о соответствующих атрибутах ухода. Специальные косметические средства отличаются по назначению и текстуре. Для обуви чаще всего используют следующие виды:

кремы;

спреи;

лаки;

пенки.

Для натуральной кожи подходят кремы, а для замши, текстиля и нубука лучший вариант – это пена или спрей. Чтобы не повредить брендовую обувь во время очистки, используйте специальные аксессуары Santoni: щетки из конского волоса, мягкие хлопчатобумажные салфетки, меховые перчатки для полировки. Если туфли или ботинки намокли, оставьте их высыхать естественным способом, так как горячий воздух от радиатора может деформировать колодку и вызвать растрескивание поверхности.

Этапы ухода за брендовой женской обувью

Для сохранения формы и привлекательного вида обуви требуется комплексный уход: очистка, сушка, пропитка и полировка. Следуя простым правилам, вы сможете оградить люксовые аксессуары от вредного воздействия окружающей среды (снега, дождя, грязи, активных реагентов) и продлить срок эксплуатации. Всегда выполняйте следующие шаги:

прежде вынимайте стельки и шнурки, мойте их в теплой мыльной воде;

очищайте протекторы на подошве от застрявших грязи, песка, камней;

с верхней части удаляйте пыль и грязь увлажненной тряпкой, мягкой салфеткой или щеткой;

обрабатывайте кожаную обувь кремами, а замшевую – защитными водоотталкивающими спреями;

полируйте изделия из кожи специальными меховыми перчатками.

Устранить неприятные запахи поможет антибактериальный обувной дезодорант.

Правильное хранение люксовой обуви

Если вы убираете пару на длительный срок, ее нужно тщательно очистить, просушить и обработать подходящим средством. Используйте внутренние колодки, которые помогают сохранить форму обуви. Держите премиальные аксессуары в пылезащитных мешках или коробках с отверстиями. Избегайте высокой влажности и прямых солнечных лучей.