Люксовая женская обувь: как ухаживать за любимой парой, чтобы она прослужила дольше
Люксовая обувь — серьезные инвестиции, поэтому все модницы мечтают о долговечности брендовых сапог Khaite, туфель Gucci и кроссовок Ferragamo. Сохранить привлекательный вид любимой пары поможет своевременный и правильный уход. Чтобы кожаные и замшевые модели прослужили несколько сезонов, следуйте советам, упомянутым в этой статье.
Уход за люксовой обувью: косметические средства и аксессуары
Если вы приобрели продукцию премиального бренда, например люксовую одежду, обувь и аксессуары Гуччи, позаботьтесь о соответствующих атрибутах ухода. Специальные косметические средства отличаются по назначению и текстуре. Для обуви чаще всего используют следующие виды:
- кремы;
- спреи;
- лаки;
- пенки.
Для натуральной кожи подходят кремы, а для замши, текстиля и нубука лучший вариант – это пена или спрей. Чтобы не повредить брендовую обувь во время очистки, используйте специальные аксессуары Santoni: щетки из конского волоса, мягкие хлопчатобумажные салфетки, меховые перчатки для полировки. Если туфли или ботинки намокли, оставьте их высыхать естественным способом, так как горячий воздух от радиатора может деформировать колодку и вызвать растрескивание поверхности.
Этапы ухода за брендовой женской обувью
Для сохранения формы и привлекательного вида обуви требуется комплексный уход: очистка, сушка, пропитка и полировка. Следуя простым правилам, вы сможете оградить люксовые аксессуары от вредного воздействия окружающей среды (снега, дождя, грязи, активных реагентов) и продлить срок эксплуатации. Всегда выполняйте следующие шаги:
- прежде вынимайте стельки и шнурки, мойте их в теплой мыльной воде;
- очищайте протекторы на подошве от застрявших грязи, песка, камней;
- с верхней части удаляйте пыль и грязь увлажненной тряпкой, мягкой салфеткой или щеткой;
- обрабатывайте кожаную обувь кремами, а замшевую – защитными водоотталкивающими спреями;
- полируйте изделия из кожи специальными меховыми перчатками.
Устранить неприятные запахи поможет антибактериальный обувной дезодорант.
Правильное хранение люксовой обуви
Если вы убираете пару на длительный срок, ее нужно тщательно очистить, просушить и обработать подходящим средством. Используйте внутренние колодки, которые помогают сохранить форму обуви. Держите премиальные аксессуары в пылезащитных мешках или коробках с отверстиями. Избегайте высокой влажности и прямых солнечных лучей.
Новости по теме:
- Категории: Реклама; ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Люксовая женская обувь: как ухаживать за любимой парой, чтобы она прослужила дольше», то посмотрите больше в разделе Реклама на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 марта 2026 в 14:29;