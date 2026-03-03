Live

Люксове жіноче взуття: як доглядати за улюбленою парою, щоб вона прослужила довше

Ірина Максимова
Люксове взуття — серйозні інвестиції, тож всі модниці мріють про довговічність брендових чобітків Khaite, туфель Gucci та кросівок Ferragamo. Зберегти привабливий вигляд улюбленої пари допоможе своєчасний і правильний догляд. Щоб шкіряні та замшеві моделі прослужили кілька сезонів, дотримуйтеся порад, згаданих у цій статті.

Догляд за люксовим взуттям: косметичні засоби та аксесуари

Якщо ви придбали продукцію преміального бренду, як-от люксовий одяг, взуття та аксесуари Гучі, подбайте про відповідні атрибути догляду. Спеціальні косметичні засоби різняться за призначенням і текстурою. Для взуття найчастіше використовують такі види:

  • креми;
  • спреї;
  • лаки;
  • пінки.

Для натуральної шкіри підходять креми, а для замші, текстилю та нубуку найкращий варіант — це піна чи спрей. Щоб не пошкодити брендове взуття під час очищення, використовуйте спеціальні аксесуари Santoni: щітки з кінського волосу, м’які бавовняні серветки, хутряні рукавички для полірування. Якщо туфлі чи черевики намокли, залиште їх висихати в природний спосіб, оскільки гаряче повітря від радіатора може деформувати колодку та спричинити розтріскування поверхні.

Етапи догляду за брендовим жіночим взуттям

Для збереження форми та привабливого вигляду взуття потрібен комплексний догляд: очищення, сушіння, просочення та полірування. Дотримуючись простих правил, ви зможете захистити люксові аксесуари від шкідливого впливу довкілля (снігу, дощу, бруду, активних реагентів) та продовжити термін експлуатації. Завжди виконуйте такі кроки:

  • насамперед виймайте устілки та шнурки, мийте їх у теплій мильній воді;
  • очищайте протектори на підошві від застряглих бруду, піску, камінців;
  • з верхньої частини видаляйте пил і бруд зволоженою ганчіркою, м’якою серветкою чи щіткою;
  • обробляйте шкіряне взуття кремами, а замшеве — захисними водовідштовхувальними спреями;
  • поліруйте вироби зі шкіри спеціальними хутряними рукавичками.

Усунути неприємні запахи допоможе антибактеріальний взуттєвий дезодорант.

Правильне зберігання люксового взуття

Якщо ви прибираєте пару на тривалий термін, її треба ретельно очистити, просушити й обробити відповідним засобом. Використовуйте внутрішні колодки-утримувачі, які допомагають зберегти форму взуття. Тримайте преміальні аксесуари в пилозахисних мішках або коробках з отворами. Уникайте високої вологості та прямих сонячних променів.

Автор: Ірина Максимова
